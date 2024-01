Confira quais são os 6 benefícios adicionais do Bolsa Família neste mês de janeiro!

Recentemente, o Governo Federal anunciou uma expansão significativa no programa Bolsa Família, introduzindo seis novos benefícios. Dessa forma essas mudanças representam um avanço substancial no suporte financeiro destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Logo assim, este artigo abordará detalhadamente esses novos benefícios e as condições para elegibilidade.

Reestruturação do Bolsa Família

O Bolsa Família foi reestruturado para proporcionar uma assistência mais abrangente e personalizada às necessidades de cada beneficiário. Agora, são oferecidos seis benefícios distintos, adaptados de acordo com a situação de cada família.

1. Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Assegurando um valor per capita de R$ 142 para cada membro da família, o BRC é essencial para garantir suporte financeiro básico a todas as famílias que preenchem os critérios do programa.

2. Benefício Complementar (BCO): Criado para garantir que todas as famílias recebam, no mínimo, R$ 600 em benefícios, o BCO é um adicional pago às famílias cuja soma dos benefícios não atinge esse valor mínimo.

3. Benefício Primeira Infância (BPI): Destinado a crianças de zero a sete anos incompletos, o BPI proporciona um acréscimo de R$ 150 por criança nessa faixa etária, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil.

4. Benefício Variável Familiar (BVF): Oferecendo um adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, o BVF considera as necessidades específicas desses grupos.

5. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Para lactantes, o BVN concede um extra de R$ 50 a cada membro da família com até sete meses incompletos, visando proporcionar suporte financeiro adicional durante o período de amamentação.



Você também pode gostar:

6. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Criado para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que obtinha no programa anterior, o BET será pago até maio de 2025, oferecendo um período de transição para que as famílias se ajustem às mudanças no programa.

Requisitos para recebimento do Bolsa Família

Em síntese para se tornar elegível ao Bolsa Família, as famílias devem atender a critérios relacionados à educação e à saúde. Primeiramente, essas condições têm como objetivo assegurar o bem-estar das crianças e o acesso a serviços essenciais.

1. Frequência escolar: Crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos devem manter regularidade na frequência escolar.

2. Acompanhamento pré-natal: Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para garantir uma gestação saudável.

3. Acompanhamento nutricional: As famílias devem realizar o acompanhamento nutricional das crianças até sete anos.

4. Adesão ao calendário nacional de vacinação: As famílias devem aderir ao calendário nacional de vacinação.

É crucial ressaltar que, ao matricular a criança na escola e garantir sua vacinação, a família deve informar que é beneficiária do Bolsa Família para que os órgãos responsáveis realizem o acompanhamento adequado e assegurem o acesso contínuo aos benefícios do programa.

Como consultar o Bolsa Família

Em suma, para acessar os valores do Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem. Sobretudo basta baixar o app na loja do smartphone, fazer login com CPF e senha de cadastro, e assim, ter acesso ao extrato do benefício, realizar transações via PIX e efetuar o pagamento de contas.

Contudo, no primeiro acesso, o usuário deve seguir um processo simples de cadastro, incluindo informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail, além de criar uma senha para o acesso ao aplicativo. Portanto, após a confirmação do acesso ao e-mail ou celular, o usuário estará apto a utilizar os serviços do Caixa Tem.

Como garantir o Bolsa Família em 2024

Ainda mais assegurar a continuidade do Bolsa Família em 2024 requer a observância destes passos para a regularização do CPF:

1. Avalie a situação do seu CPF: Certifique-se de que não há pendências, bloqueios ou suspensões junto à Receita Federal.

2. Contate a Receita Federal: Caso identifique alguma irregularidade, entre em contato com a Receita Federal e siga as orientações fornecidas para regularizar seu CPF.

3. Complete um formulário online: Utilize o formulário online disponibilizado pela Receita Federal para solucionar quaisquer pendências no CPF, fornecendo com precisão todas as informações necessárias.

4. Agende um atendimento presencial: Em casos mais complexos, agendar um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal pode ser necessário.

5. Atualize os dados no Cadastro Único (CadÚnico): Após a regularização do CPF, certifique-se de manter todos os dados atualizados no Cadastro Único para garantir a continuidade de sua elegibilidade para o Bolsa Família.

Calendário Oficial de Janeiro

– 18 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1;

– 19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 2;

– 22 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3;

– 23 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 4;

– 24 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 5;

– 25 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 6;

– 26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7;

– 29 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 8;

– 30 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 9;

– 31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 0.