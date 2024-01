Confira quem pode se inscrever para este concurso Bombeiro com 50 vagas

Os salários do concurso Bombeiro são de R$ 4.227,16

O concurso Bombeiro chegou como uma grande oportunidade até o momento. São 50 vagas e muitas chances de mudar de vida.

Afinal, quem pode se inscrever? Veja todos os requisitos.

Concurso CBMERJ

O edital do Concurso CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro) foi recentemente divulgado, apresentando 50 vagas para o cargo de Cadete BM do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais. Os interessados devem estar atentos aos requisitos e à distribuição das oportunidades.

Distribuição das Vagas do concurso Bombeiro

A distribuição das vagas para o cargo de Cadete BM 1º CFO é a seguinte:

Ampla Concorrência: 35 vagas;

35 vagas; Cota para Hipossuficiência: 5 vagas;

5 vagas; Cota para Negros e Indígenas: 10 vagas.

Quem pode se inscrever?



Para concorrer às vagas do concurso Bombeiro, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Idade: Ter até 32 anos no dia da abertura das inscrições do concurso, considerando a data até o dia anterior ao 33º aniversário do candidato. Escolaridade: Ter concluído ou concluir até a data da matrícula o ensino médio ou equivalente, em estabelecimento de ensino civil ou militar, de acordo com a legislação vigente. Obrigações Eleitorais: Estar em dia com as obrigações eleitorais.



Remuneração do Concurso CBMERJ

Os aprovados no concurso poderão desfrutar de uma remuneração mensal de R$ 4.227,16. Essa composição inclui o valor do soldo, gratificações e adicionais relacionados ao cargo.

Primeira Fase: Prova Objetiva

A prova objetiva do Concurso CBMERJ, agendada para o dia 21 de abril de 2024, das 13h às 18h, no Rio de Janeiro, será composta por 100 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 1 ponto. As disciplinas abordadas são:

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (inglês) e Literatura: 30 questões;

Matemática: 20 questões;

História, Geografia, Filosofia e Sociologia: 25 questões;

Química, Física e Biologia: 25 questões.

Para ser considerado aprovado, é necessário obter, no mínimo, 50 acertos na prova objetiva.

Segunda Fase: Teste de Aptidão Física (TAF)

Os candidatos aprovados na Prova Objetiva em uma classificação até quatro vezes o número de vagas previstas serão convocados para o Teste de Aptidão Física. Esse teste ocorrerá no Centro de Educação Física e Desportos (CEFiD), localizado no Complexo da Diretoria Geral de Ensino e Instrução, no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 2024.

As atividades do concurso Bombeiro incluem:

Corrida de meio-fundo (2.400 metros/12 minutos);

Natação (100 metros/2 minutos e 30 segundos);

Flexão e extensão de MMSS (barra fixa) (3 repetições/sem tempo determinado);

Abdominal (35 repetições/1 minuto).

Inspeção de Saúde concurso Bombeiro

Somente os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física serão convocados para a Inspeção de Saúde. Nesta fase, os candidatos passarão por uma série de exames detalhados, abrangendo aspectos como sangue, urina, radiografias, eletroencefalograma, audiometria tonal, eletrocardiograma, entre outros. Essa etapa visa garantir que os futuros cadetes estejam em perfeitas condições físicas e de saúde para o desempenho das atividades no Corpo de Bombeiros.

Exame Documental

Os candidatos aprovados na Inspeção de Saúde avançarão para o Exame Documental, de caráter eliminatório. Nesta fase, os candidatos devem apresentar uma série de documentos, incluindo carteira de identidade, título de eleitor, comprovante de situação cadastral do CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para alguns candidatos, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, certificado de reservista ou quitação militar, entre outros documentos essenciais.

Como se inscrever no concurso Bombeiro

Os interessados poderão se inscrever entre 16h do dia 26 de janeiro de 2024 e 16h do dia 04 de março de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 64,99.

Preenchimento e Envio do Requerimento de Inscrição

No site da FGV, o candidato encontrará o formulário de requerimento de inscrição. É fundamental preencher todos os campos obrigatórios de forma precisa, seguindo as instruções detalhadas no próprio formulário. Informações como dados pessoais, histórico escolar e demais exigências do edital devem ser fornecidas corretamente.

Após o preenchimento, o candidato deverá enviar eletronicamente o requerimento de inscrição conforme as instruções disponibilizadas no site.

Geração do Boleto de Pagamento da Taxa de Inscrição

O envio do requerimento de inscrição desencadeará automaticamente a geração do boleto de pagamento da taxa de inscrição. Esse documento estará disponível para download e impressão diretamente no site. O candidato deverá quitar a taxa em qualquer agência bancária autorizada, respeitando as informações e prazos estabelecidos no edital.