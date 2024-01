Confirmado! Novo concurso Polícia Penal de 800 vagas pode sair a qualquer momento

Quem poderá se inscrever neste concurso Polícia Penal?

O concurso Polícia Penal é um dos editais mais favoráveis até o momento, principalmente para quem deseja seguir carreira em segurança pública.

Concurso da Polícia Penal

Na última segunda-feira, dia 22, o Secretário de Administração Penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, oficialmente confirmou a realização do concurso para a Polícia Penal do estado, convocando os candidatos por meio de um vídeo divulgado.

800 Vagas no concurso Polícia Penal

A previsão é preencher 800 vagas para o cargo de policial penal, com a banca organizadora já definida. O secretário destacou a importância da preparação, afirmando: “O concurso está chegando. Vamos treinar, vamos estudar, pois será desafiador.”

Nova Comissão para Agilizar Preparativos

No início de janeiro, uma nova comissão foi formada para coordenar o concurso, visando agilizar os preparativos e garantir a eficiência do processo seletivo. Veja mais sobre o concurso Polícia Penal.



Distribuição de Vagas

Das 800 vagas previstas, 600 serão preenchidas de imediato, enquanto as 200 restantes serão destinadas à formação de um cadastro reserva, ampliando as oportunidades para os candidatos.

Remuneração Atrativa

A remuneração do policial penal do Ceará será composta pela soma do vencimento básico com a Gratificação de Atividades Especiais e de Risco (GAER), equivalente a 60% sobre o vencimento base. Dessa forma, a remuneração inicial do aprovado atingirá R$4.206,28. Adicionalmente, o policial terá direito ao auxílio-alimentação e ao adicional noturno.

Adicional Noturno

No que tange ao adicional noturno, este será concedido aos servidores cujo trabalho ocorra entre 22h de um dia até as 5h do dia seguinte, correspondendo a 25% sobre o valor da hora diurna.

Banca Confirmada para o Concurso Polícia Penal CE

Em dezembro, a dispensa foi oficialmente publicada, consolidando a escolha da banca responsável pelo próximo concurso Polícia Penal CE. Essa medida indica que a publicação do aguardado edital está iminente.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi o escolhido para conduzir o processo seletivo. Sua responsabilidade abrangerá desde as inscrições até a aplicação das provas. Agora, o próximo passo aguardado é a formalização do contrato entre as partes envolvidas. Confira mais sobre o concurso Polícia Penal.

Compromisso com a Segurança Pública

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, reiterou seu compromisso com a Segurança Pública, incluindo a realização do concurso Polícia Penal CE nos planos do governo.

Em sua declaração, destacou a prioridade na convocação de concursados da Polícia Civil e a intenção de promover um novo concurso para ampliar o efetivo da instituição. Além disso, abordou a necessidade de discutir um concurso específico para a Polícia Penal, visando a realocação de policiais militares do sistema prisional para a Polícia Militar, fortalecendo o serviço de segurança nas ruas.

Após avanços promissores anunciados em 2023, as tratativas para o concurso da Polícia Penal sofreram atrasos, culminando no adiamento do edital para o ano de 2024, conforme revelado após a declaração do governador.

Último Concurso para Agente Penitenciário

O último concurso para a carreira de agente penitenciário no Ceará ocorreu há sete anos, em 2017, com uma oferta de mil vagas. O edital foi publicado pelo Instituto AOCP, que atuou como banca organizadora do certame.

Distribuição

Na distribuição das vagas, foram contempladas 850 oportunidades para homens e 150 para mulheres, com a exigência de nível médio como requisito mínimo. Naquela época, a remuneração oferecida era de R$3.747,29.

Concorrência Expressiva e Etapas do Processo Seletivo

A concorrência foi expressiva, registrando um total de 76.906 inscritos. O processo seletivo envolveu várias etapas, totalizando seis, incluindo o curso de formação:

Prova objetiva;

Inspeção de saúde, com exames médicos, odontológicos e toxicológicos;

Teste de Capacidade Física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social e funcional; e

Curso de formação profissional.

Critérios da Prova Objetiva e Disciplinas Abordadas

A prova objetiva, etapa inicial do processo, consistiu em 60 questões. O candidato precisava obter, no mínimo, 50% de aproveitamento para ser habilitado à fase seguinte. As disciplinas abordadas foram: