Conflito entre Jon Jones e Tom Aspinall: Quem está certo e quem está errado?

Jon Jones e Tom Aspinall não concordamos.

Os dois campeões dos pesos pesados ​​do UFC veem seus planos para 2024 de maneira muito diferente se os últimos dias são alguma indicação. De um lado está Jones, o titular lesionado que conquistou o cinturão em março de 2023 com uma surra de Ciryl Gane e agora se recusa a abandonar seus objetivos de lutar Stipe Miocic para sua primeira – e possivelmente única – defesa de título assim que se recuperar no final deste ano. E do outro lado está Aspinall, o campeão interino que assumiu o dever de convencer quem quiser ouvir de que ele merece uma luta com Jones ou Miocic, em vez de ficar de fora a maior parte – senão todo – de 2024 enquanto a velha guarda termina seu negócios.

Quem está certo e quem está errado? A equipe do MMA Fighting apresenta seus cases. Deixe-nos saber sua posição nos comentários e confira a versão em podcast deste debate abaixo.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

JON JONES

Damon Martin: Bem, em primeiro lugar, o UFC deveria ser responsabilizado por parte desse desastre, porque goste ou não, Tom Aspinall só detém o título interino porque a promoção tinha um vazio a preencher depois que Jon Jones sofreu uma lesão que o impediu de enfrentar Stipe Miocic em novembro passado. Aspinall dirá a quem quiser ouvir que ele é o melhor peso pesado do esporte enquanto se agarra ao título que conquistou pelo desejo do UFC de promover um card com duas lutas pelo título, em vez de arriscar reembolso por um evento no Madison Square Garden.

A ruptura do músculo peitoral de Jones foi um momento compreensivelmente terrível, especialmente considerando o quão perto ele estava da luta contra Miocic no UFC 295. Quando o confronto foi anunciado pela primeira vez, ninguém reclamou muito, porque, verdade seja dita, não houve um teste testado e comprovado. Concorrente número 1 – e se essa pessoa existisse, seu nome era Sergei Pavlovich.

Pavlovich teve seis vitórias consecutivas e foi o escolhido para servir de reserva no UFC 295 ao invés de Aspinall. Agora, todo o crédito para Aspinall por aproveitar uma oportunidade de última hora e conquistar o título provisório com um nocaute sobre Pavlovich, mas ele certamente não é o primeiro lutador a conseguir um cinturão simplesmente porque o UFC tinha uma vaga para preencher no pay-per- visualizar. Ciryl Gane fez a mesma coisa em circunstâncias semelhantes quando o UFC precisava de um headliner e o então campeão Francis Ngannou não estava disponível, então magicamente um título provisório foi introduzido.

O mesmo vale para Max Holloway x Anthony Pettis, Dustin Poirier x Max Holloway, Jose Aldo x Frankie Edgar, Justin Gaethje x Tony Ferguson e a lista é infinita. Ah, e não vamos esquecer os campeões interinos que tiveram esses títulos retirados sem qualquer motivo real – Ferguson e Colby Covington sabem tudo sobre isso.

Agora vamos voltar para Jones.

Ele conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC em março passado com uma vitória rápida sobre Gane e imediatamente sua atenção se voltou para uma luta histórica contra Miocic. Considerando tudo o que Jones conquistou, ele queria a chance de adicionar ao seu currículo o maior peso pesado da história.

A lesão aconteceu e agora Jones não pode voltar a competir até o verão, mas o UFC deixou claro que ele ainda enfrentará Miocic como sempre planejou.

O UFC sabe que essa é uma luta maior do que qualquer coisa envolvendo Aspinall, e é por isso que Dana White tem continuamente dobrado a aposta nesse matchmaking, independentemente de um título provisório se aproximando. Se Aspinall quiser socar os punhos e ter um acesso de raiva, ele deveria direcionar sua ira para o UFC e não para Jones.

Mesmo que você queira apenas apresentar Aspinall como o desafiante nº 1 e esquecer tudo sobre o cinturão interino, pergunte a Belal Muhammad como foi sentar atrás de Covington no UFC 296 ou voltar ainda mais quando Johny Hendricks teve que esperar enquanto Nick Diaz conseguiu uma chance contra Georges St-Pierre, apesar de ter perdido para Carlos Condit. Ah, e também há St-Pierre saltando à frente de Robert Whittaker para que ele pudesse ter uma chance contra Michael Bisping como campeão dos médios depois de quatro anos de folga e nunca competindo anteriormente na categoria até 185 libras! Não vamos esquecer de Bisping defendendo o mesmo cinturão contra Dan Henderson, que fez 2-3 em suas últimas cinco lutas antes de disputar o título.

Qual é o denominador comum em todos esses confrontos? O UFC sabia que essas lutas iriam atrair mais pessoas interessadas em assistir e isso levaria a maiores vendas de pay-per-view. E diga o que quiser sobre Miocic depois de três anos afastado e saindo de uma derrota, mas ainda é mais fácil apresentar um caso convincente a seu favor do que alguns dos exemplos listados acima.

Esse critério pode não agradar a algumas pessoas e tenho certeza que isso incomoda Aspinall, mas essa é a natureza dessa fera que chamamos de MMA. Aspinall pode gritar aos céus que merece unificar os títulos, mas “merece” é uma palavra que deveria ser eliminada do seu vocabulário de MMA porque só vai te deixar louco.

Jones não está fazendo nada que já não tenha acontecido dezenas de vezes antes e, no final das contas, ele só mantém tanto controle porque o UFC ainda precisa realizar seu desejo – e esse gênio já saiu da garrafa.

Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

TOM ASPINAL

Shaun Al-Shatti: Sabe o que há de mais engraçado nisso tudo? Jon Jones finalmente desistiu e disse a parte calma em voz alta na terça-feira.

“Eu me estabeleci muito bem na vida. Quero o Stipe no meu currículo, fora isso não preciso de mais nada desse esporte.”

E é aí que reside o problema: é disso que se trata este confronto e é disso que sempre foi. É uma luta de vaidade. Simples e claro. Um baseado não no mérito nem no poder das estrelas, mas sim no reforço artificial do currículo de uma lenda em extinção, para que daqui a uma década, quando pequenas coisas como nuances e contexto forem perdidas, novos fãs olhem para a Wikipedia e saudem o reinado de peso pesado de Jones com reverência porque demoliu um dos grandões mais condecorados da história do UFC. Esse recorde não vai notar que Miocic era um aposentado de 41 anos que não lutava há três anos, que foi brutalmente nocauteado na última vez que competiu e que não tinha nenhuma relevância significativa para a divisão de pesos pesados ​​de 2024.

E sabe de uma coisa? Tudo bem! Se Jones quiser lutar contra um velho Miocic para que ele possa marcar o placar daqui a uma década para impressionar as pessoas que não o conhecem, mais poder para ele. Ele investiu tempo e suor mais do que suficiente neste jogo para ser capaz de aprimorar sua experiência de fim de carreira. Jones-Miocic é uma luta perfeita de cinco rounds, sem título, para mandar dois jogadores de todos os tempos para merecidas aposentadorias. Inferno, Tito Ortiz tem uma vitória sobre Chuck Liddell agora – os livros dos recordes não se importam como ele conseguiu. Mas a química dessa situação muda quando você é um campeão titular e insiste em manter o cinturão como refém.

Porque é isso que é. O legado de Jones e o que é mais importante para ele são suas próprias preocupações com as quais se preocupar, mas quando você é o guardião de uma divisão e teimosamente enterra os calcanhares na areia movediça para, obviamente, escolher a dedo um desafiante menos imponente enquanto já existe um campeão interino no livros, bem, não é assim que nada disso deveria funcionar. A janela para realizar esse movimento sem segurar uma categoria de peso inteira foi em novembro passado. Depois que Jones perdeu a capacidade de se autodenominar campeão indiscutível, a janela se fechou – se não para sempre, pelo menos até que esses títulos estivessem completos novamente.

Mas Damon também está certo, houve muitos cinturões provisórios cheios de “nós só precisamos desta data” ao longo da história do UFC. Então, ei, vamos ver o que aconteceu com eles, certo?

De Gane a Holloway, de Poirier a Gaethje, praticamente todos os campeões interinos não pegos no vórtice de Conor McGregor lutaram em uma luta de unificação a seguir (exceto Covington, a quem foi oferecida a chance, mas recusou devido a uma lesão, levando à perda de seu cinturão ). O dilema Bisping/St-Pierre/Whittaker de 2017 foi o único exemplo que remotamente se compara ao que estamos vendo atualmente – e sinto muito, mas Stipe Miocic não possui nem um quarto do poder de atração de Georges St-Pierre (este último permanece entre os quatro primeiros da história do MMA). O abismo entre um pay-per-view Bisping-GSP e um pay-per-view Bisping-Whittaker em 2017 é ordens de magnitude maior do que a diferença entre um pay-per-view Jones-Miocic e Jones-Aspinall em 2024. Estes duas coisas não são iguais.

A maioria dos outros pontos que Jones continua a rejeitar são completamente irrelevantes para a discussão. Considere por exemplo, esta pequena cantiga depois que um fã argumentou que Jones não pode culpar Aspinall por estar frustrado com uma situação objetivamente estúpida. Vamos examinar isso rapidamente, linha por linha.

Quero dizer, realmente não funciona assim.

(Sim.)

Fui campeão aos 23 anos, você não pode aparecer aos 30 anos fingindo que me perseguiu a vida toda.

(Nada a ver com a conversa.)

Não tenho ideia de quem é 90% do currículo dele, entretanto, venho destacando os eventos do UFC durante toda a minha carreira.

(As grandes vitórias de Jones a caminho de sua primeira disputa pelo título: Stephan Bonnar, Jake O’Brien, Brandon Vera, Vladimir Matyushenko e Ryan Bader, depois entra em cena como substituto de lesão contra uma lenda. Agora vamos fazer Aspinall: Andrei Arlovski, Serghei Spivac, Alexander Volkov, Marcin Tybura e Sergei Pavlovich, que substituíram a lesão, agora podem se unir contra uma lenda. Será que realmente vamos agir como se o primeiro fosse comprovadamente melhor que o segundo?)

No final das contas, nada disso importa, porque claramente o UFC decidiu desperdiçar um ano do auge do seu campeão interino para saciar outras festas. Mas dê uma olhada no tribunal da opinião pública e ficará claro que se a questão aqui é qual lado está argumentando de má-fé, não é o cara que está simplesmente reivindicando a oportunidade que já conquistou.