Conheça ESTE concurso com 900 vagas e salários de R$ 23 MIL

Concurso Nacional Unificado Anuncia 900 Vagas

Com a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado, abre-se uma janela de oportunidade para aspirantes a cargos públicos, destacando-se a oferta de 6.640 vagas, das quais 900 são destinadas ao prestigiado cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT). Além do prestígio, o salário inicial, que pode ultrapassar R$ 23 mil, torna essa oportunidade ainda mais atrativa.

Distribuição Estratégica das Vagas

As 900 vagas para Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) estão distribuídas de forma a promover a inclusão e a diversidade, contemplando diferentes perfis de candidatos:

Ampla concorrência: 675 vagas;

Pessoa com deficiência: 45 vagas;

Negros: 180 vagas.

Requisitos e Formação do concurso



Os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) devem atender a requisitos específicos de formação, apresentando:

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer graduação, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Salário Atrativo e Benefícios

Os aprovados para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) desfrutarão de um salário inicial no montante de R$ 22.921,71, acrescido de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00. Além disso, a jornada de trabalho é estabelecida em 40 horas semanais, oferecendo uma remuneração atrativa e compatível com a relevância e responsabilidade inerentes ao cargo. Veja mais sobre este concurso.

Distribuição Geográfica das Vagas

Quanto à localização de exercício, o edital informa que a distribuição das vagas nas unidades de lotação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) será divulgada conjuntamente com o ato de nomeação e convocação dos candidatos aprovados. Esse procedimento permitirá aos futuros servidores a escolha de vagas e a efetivação na carreira.

Fases concurso

O processo seletivo, estruturado em três etapas, reflete a busca pela seleção criteriosa de profissionais qualificados.

I – Primeira Etapa: Avaliação Integral dos Candidatos

Primeira Fase: Provas Objetivas e Discursiva Aplicação de provas objetivas e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório. Segunda Fase: Perícia Médica Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência. Terceira Fase: Verificação da Condição Declarada para Candidatos Negros Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Quarta Fase: Verificação Documental Complementar para Candidatos Indígenas Procedimento de verificação documental complementar para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas.

II – Segunda Etapa: Avaliação de Títulos, quando couber

III – Terceira Etapa: Curso de Formação Específico para Auditores-Fiscais do Trabalho

Cronograma das Provas: 5 de Maio de 2024

Turno Matutino (2h30 de Prova)

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco.

Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco. Nível Médio: Provas objetivas (20 questões) + redação.

Turno Vespertino (3h30 de Prova)

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões). Nível Médio: Provas objetivas (40 questões).

A estrutura das provas revela a busca por uma avaliação abrangente, contemplando tanto conhecimentos gerais quanto específicos, além de habilidades discursivas.

Como se inscrever

Os interessados no concurso poderão se inscrever por meio do portal Gov.br, no período entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024.

A taxa de participação é de R$ 90,00

Isenção

Entender os critérios para essa isenção e as nuances do processo de inscrição é crucial para uma participação eficaz no certame.

Candidatos Isentos

Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os seguintes grupos de candidatos:

Candidatos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Candidatos que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

Candidatos que realizaram transplante de medula óssea.

É crucial compreender que cada candidato pode realizar apenas uma inscrição, optando por um dos oito blocos temáticos disponíveis. Nesse processo, o candidato não escolherá um cargo específico, mas sim um bloco temático.