Connor Bedard fará uma cirurgia na mandíbula e perderá de 6 a 8 semanas

BO centro de Lackhawks, Connor Bedard, deve faltar de seis a oito semanas depois de passar por uma cirurgia para reparar sua mandíbula fraturada.

A equipe anunciou a operação e o cronograma do novato de 18 anos na quarta-feira. Isso significa que ele perderá o NHL All-Star Game, em 3 de fevereiro, em Toronto – desferindo um golpe na liga.

Bedard se machucou quando foi empatado pelo defensor de Nova Jersey, Brendan Smith, no meio do primeiro período da derrota de sexta-feira à noite por 4 a 2 para o Devils. A escolha geral número 1 no draft do ano passado foi atingida depois que ele carregou o disco para a zona ofensiva dos Blackhawks.

Enquanto o Chicago tem lutado nesta temporada, caindo para o último lugar na Divisão Central, Bedard tem impressionado. Ele tem 15 gols e 18 assistências em 39 jogos.

A longa lista de atacantes lesionados dos Blackhawks também inclui Nick Foligno (dedo esquerdo fraturado), Anthony Beauvillier (pulso esquerdo), Tyler Johnson (pé direito) e Andreas Athanasiou (virilha). Mas Joey Anderson e Taylor Raddysh voltaram à escalação para a derrota por 2 a 1 na noite de terça-feira para o Edmonton.