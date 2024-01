Conor McGregor abre como favorito no confronto com Michael Chandler

O nome e a história de Conor McGregor ainda têm muito peso.

No dia de Ano Novo, McGregor anunciou que enfrentará Michael Chandler em um evento do UFC em 29 de junho, durante a International Fight Week. A luta ainda não foi oficializada pelo UFC, mas isso não impediu que os criadores de probabilidades estabelecessem um limite para o possível confronto.

De acordo com DraftKings, a linha de abertura vê McGregor como um ligeiro favorito com -120. Uma aposta de US$ 100 em McGregor proporcionaria um retorno de US$ 183,33. Uma aposta em Chandler, o azarão com +100, ganharia um pagamento de $200.

McGregor tem 54,55 por cento de chance de vitória, de acordo com a linha de abertura.

O ex-campeão das duas divisões retorna à ação pela primeira vez desde o UFC 264, em julho de 2021. Em uma luta trilogia contra Dustin Poirier, McGregor quebrou a perna no primeiro round, o que o obrigou a ficar afastado dos gramados por um período prolongado. Houve pouco sucesso no MMA para McGregor falar nos últimos sete anos, com sua única vitória nesse período sendo um nocaute de 40 segundos sobre Donald Cerrone no UFC 246 em janeiro de 2020.

Chandler teve resultados mistos desde que saltou do Bellator para o UFC. Ele está 2-3 dentro do octógono, marcando vitórias sobre Tony Ferguson e Dan Hooker enquanto acumula quatro bônus pós-luta em apenas cinco lutas pela promoção.