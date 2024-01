Conor McGregor dá cabeçada em Jake Gyllenhaal no novo trailer de ‘Road House’

E o Oscar vai para … Conor McGregor?!?!

O astro do UFC exibiu seu impressionante talento de atuação no último trailer do próximo filme “Road House”, estrelado por Jake Gyllenhaal … abraçando perfeitamente o papel de antagonista em seu primeiro grande show em Hollywood.

Gyllenhaal interpretará um lutador do UFC que virou segurança na releitura do clássico dos anos 80 com Patrick Swayze … e a julgar pela primeira olhada no projeto, McGregor terá muito tempo na tela.

Em um ponto do trailer, Conor – que interpreta um durão chamado Knox – entra em um bar e imediatamente faz o inferno … quebrando um monte de mesas com um taco de golfe e espancando o personagem Elwood Dalton de Gyllenhaal.

O teaser também compartilha vários flashes de cenas diferentes envolvendo o ex-campeão… então é justo dizer que o papel de McGregor não é apenas uma participação rápida.

Conor elogiou seu próprio desempenho ao compartilhar o trecho nas redes sociais na quarta-feira … dizendo: “Lutar, atuar, não há nada que este Mac não possa fazer! no filme de ação mais selvagem de todos os tempos – Road House!”

“Minha estreia como ator vai deixar uma marca! Viva Knox!”

Enquanto Conor está animado, o projeto está no centro de um pouco de drama no momento… como diretor Douglas Liman disse que está boicotando sua exibição no festival SXSW por causa da decisão de não colocar seu filme nos cinemas.