Conor McGregor está sozinho enfrentando a questão dos sem-abrigo na Irlanda

UFC lenda Conor McGregor acessou o X (Twitter) na sexta-feira para se gabar de seu trabalho para ajudar a acabar com os sem-teto na Irlanda. Ele afirma ter construído um conjunto habitacional com 21 casas e colocado famílias nele pouco antes do Natal, mas o projeto está apenas começando.

McGregor, 35 anos, diz que a sua empresa de construção está a trabalhar em 1.000 casas em toda a Irlanda e que todas são para habitação social. O UFC a lenda já fala sobre isso há algum tempo e finalmente está agindo.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

“Atualização da minha parte. Estou agora com cerca de 1.000 casas em construção, prontas para construção, ou já concluídas em toda a Irlanda neste momento”, tuitou McGregor. “Todos são para habitação social, apesar de alguns relatos (não é surpresa). Recentemente concluí um conjunto habitacional de 21 casas que recebeu famílias e as alojou pouco antes do Natal!

“No caminho que estou fazendo, vou continuar! Mais locais, mais trabalho, mais famílias abrigadas. Construção McGregor para a Irlanda.”

As recentes lutas da Irlanda contra os sem-abrigo

O tweet de McGregor foi em resposta a uma Radio Television Ireland (RTE) artigo que explica como o número de sem-abrigo na Irlanda aumentou mais de 50 por cento desde a criação do seu novo governo e o seu “Habitação para Todos” programa.

Embora muitos políticos continuem a dar desculpas, Partido Trabalhista líder Ivana Bacik chamou os últimos números de sem-abrigo de “intoleráveis”. Mais de 13.000 pessoas estavam desabrigadas na Irlanda em novembro de 2023.

“O Governo deve virar a maré deste escândalo nacional”, disse Bacik. “Simplesmente não é suficiente repetir a frase de que ‘viramos uma esquina no setor imobiliário’.”