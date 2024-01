Conor McGregor provoca luta no UFC 300, Michael Chandler responde

Conor McGregor e Michael Chandler podem lutar mais cedo do que o esperado.

Embora McGregor tenha anunciado recentemente que enfrentaria Chandler na luta dos médios no dia 29 de junho – data e confronto que não foram confirmados pelo UFC – a conversa dos lutadores se voltou para o UFC 300 no fim de semana passado, com McGregor twittando “McGregor em 300 fecha o acordo”, sugerindo que ele poderia competir no evento histórico de 13 de abril.

Chandler respondeu citando o tweet de McGregor e escrevendo: “Eu aceito. Vejo você em breve.”

Deve-se notar que embora Chandler tenha respondido ao chamado de McGregor, McGregor não mencionou explicitamente Chandler ou qualquer outro oponente em seu tweet inicial.

McGregor está se preparando para um grande retorno enquanto se prepara para sua primeira luta desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. Ele também tem um papel principal no filme. Casa da estradaque estreia no Amazon Prime em 21 de março.

Um confronto entre McGregor e Chandler aparentemente está em andamento há mais de dois anos, com Chandler repetidamente chamando McGregor para fora e eventualmente conseguindo uma vaga ao lado do ex-campeão de duas divisões no O Lutador Final 31 ano passado. McGregor e Chandler atuaram como treinadores adversários com a expectativa de que seriam contratados para lutar mais tarde.