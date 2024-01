Conquiste um limite de R$ 5 mil no Nubank ainda neste mês: saiba como

Nubank – Ter um limite robusto no cartão de crédito é essencial para realizar transações financeiras de maneira prática e segura. Para alcançar um aumento no limite do cartão de crédito do Nubank, os clientes podem adotar algumas medidas importantes.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank?

Uma abordagem eficaz para ampliar o limite do cartão de crédito é concentrar todos os gastos nele. Ao utilizar o cartão com maior frequência, a instituição financeira terá a oportunidade de realizar uma análise mais aprofundada do perfil financeiro do cliente, abrindo a possibilidade de aumentar o limite oferecido.

Outra alternativa oferecida pelo Nubank é o desconto concedido aos clientes que antecipam o pagamento de compras parceladas. Esta é uma excelente oportunidade para economizar enquanto se busca aumentar o limite de crédito.

Uma estratégia adicional que pode auxiliar na obtenção de um limite superior no cartão de crédito Nubank é utilizar o dinheiro investido como garantia. Essa opção pode ser especialmente interessante para aqueles que possuem uma quantia significativa em investimentos e buscam um limite mais elevado no cartão de crédito.

Nu Limite Garantido

Com o Nu Limite Garantido, o cliente converte o valor de suas aplicações em limite para uso no cartão, dispensando a necessidade de uma análise de crédito. Os fundos armazenados nas “Caixinhas” atuam como garantia, podendo ser utilizados para quitar a fatura em caso de inadimplência.

Além das opções mencionadas, o Nubank também oferece a função Construir Limite, direcionada a pessoas que têm ou já tiveram o nome negativado.

Nesse caso, reserve um valor do saldo pessoal na plataforma para usar como limite do cartão de crédito. Durante o uso normal do cartão, você utilizará o limite, mas o saldo não pode ser movimentado. Ao pagar a fatura, o montante retorna e fica disponível para uso. No entanto, em caso de falta de pagamento, o sistema utilizará o valor reservado para quitar a dívida.



Você também pode gostar:

CPF premiado no Nubank

Tanto quanto operando exclusivamente de forma digital no Brasil, o Nubank se destaca como um dos bancos com o maior número de clientes no país. A oferta de crédito facilitado é um dos motivos para esse expressivo número de clientes.

Bem como, por meio do banco, os clientes que possuem o CPF regular e disponibilidade de crédito têm a possibilidade de realizar saques com valores que atingem até R$ 4 mil no Nubank. Os clientes podem efetuar a solicitação online de maneira descomplicada, e o dinheiro será disponibilizado automaticamente após a aprovação.

Em suma, é necessário ter uma conta no Nubank, abrindo-a online por meio do aplicativo do banco, o qual está disponível para download neste link. Sobretudo ao acessar o aplicativo, o cliente deve fornecer seu CPF e os demais dados solicitados pela instituição.

Portanto, nesse momento, a plataforma analisa a oferta de crédito disponível para o cliente e a libera por meio do cartão de crédito do banco. Contudo, adicionalmente, o cliente tem a opção de obter um empréstimo por meio da instituição financeira.

Segue abaixo o procedimento para solicitar um empréstimo pelo aplicativo do Nubank:

1. Realizar login no aplicativo Nubank informando CPF e senha;

2. Clicar na opção “Pegar emprestado”;

3. Na página seguinte, ler as orientações sobre a operação de crédito e clicar em “Calcular empréstimo”;

4. O banco pode questionar a motivação do cliente para solicitar o empréstimo;

5. Informar o valor desejado e escolher o número de parcelas para dividir o empréstimo;

6. Escolher a data de pagamento das parcelas;

7. Revisar todas as informações e clicar em “Confirmar empréstimo”;

8. Se aprovado, o sistema liberará automaticamente o dinheiro na conta Nubank.