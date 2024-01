Conselho de Serviço Social anuncia CONCURSO com 80 vagas para MÉDIO e SUPERIOR

As vagas deste concurso são imediatas e formação de cadastro reserva

Com chances imediatas e formação de cadastro, o concurso oferta vagas para médio e superior configurando uma excelente oportunidade até o momento.

Veja maiores detalhes.

Novo Edital de Concurso Público

O Conselho Regional de Serviço Social do Amazonas (CRESS AM) divulgou seu novo edital de concurso público, oferecendo um total de 80 vagas, sendo 3 imediatas e 77 em cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.930,02 a R$ 3.860,05.

Além disso, o CRESS AM proporciona benefícios aos candidatos aprovados, incluindo vale alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, plano de cargos e salários, e vale transporte, conforme a legislação vigente.

Principais Datas para os Candidatos

Inscrições: 02/01 a 05/02/2024

Isenção da taxa: 02 a 05/01

Último dia para pagamento: 09/02

Prova: 24/03/2024

Cargos Disponíveis e Salários



Veja a seguir as oportunidades para nível médio:

Agente Administrativo: 2 + 43 CR, Salário R$ 1.930,02

Confira as chances para nível superior

Agente Fiscal: 1 + 34 CR, Salário R$ 3.860,05

Benefícios Oferecidos pelo concurso CRESS AM

O CRESS AM se destaca ao oferecer benefícios atrativos para os candidatos admitidos no concurso, incluindo vale alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, plano de cargos e salários, e vale transporte, conforme a legislação vigente.

Etapas de Avaliação e Provas do concurso

Os candidatos passarão por diversas etapas de avaliação:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

Detalhes sobre as Provas Objetivas e Discursivas

As provas objetivas e discursivas estão programadas para acontecer em conjunto, no dia 24 de março de 2024, no turno da tarde. A prova objetiva será composta por 120 itens, abordando conhecimentos básicos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, noções de informática, legislação e ética na administração pública, atualidades, e conhecimentos específicos.

A prova discursiva do concurso consistirá na elaboração de um texto dissertativo sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos para o cargo de nível superior, valendo 10,00 pontos.

Avaliação de Títulos do concurso

Serão aceitos títulos expedidos até a data do envio, contribuindo para a classificação final dos candidatos.

Este concurso representa uma oportunidade significativa para profissionais interessados em contribuir para o trabalho do Conselho Regional de Serviço Social do Amazonas.

O conjunto de benefícios oferecidos e a diversidade de cargos disponíveis tornam o processo seletivo ainda mais atrativo para os candidatos qualificados.

Inscrições Abertas até 05 de Fevereiro de 2024

As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Serviço Social do Amazonas (CRESS AM) já estão abertas e permanecerão disponíveis até 05 de fevereiro de 2024. Os interessados em participar podem realizar suas inscrições através do site do Instituto Quadrix, a banca responsável pelo certame.

Taxas de Inscrição

O valor da taxa de participação varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido:

Nível médio: R$ 75,00

Nível superior: R$ 85,00

Provas Objetivas e Discursivas em 24 de Março de 2024

Conforme estabelecido pelo edital, as provas objetivas e discursivas estão programadas para serem aplicadas na data provável de 24 de março de 2024. Essas etapas serão cruciais para avaliar o conhecimento e as habilidades dos candidatos, garantindo uma seleção justa e transparente.

Dicas de preparação

Para uma preparação eficaz, é imperativo adotar uma abordagem estratégica. A leitura minuciosa do edital, a criação de um cronograma de estudos personalizado e o uso de materiais de estudo de qualidade são práticas recomendadas. A prática constante com simulados e questões anteriores é essencial para um melhor desempenho.

Manter uma rotina saudável, tanto física quanto mentalmente, é crucial para garantir um desempenho consistente durante o processo de preparação. Participar de grupos de estudo, onde é possível trocar experiências e esclarecer dúvidas, também pode enriquecer a jornada de preparação.