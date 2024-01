Consulta LIBERADA hoje (11/01) de Valores a Receber; veja como resgatar

No Brasil, muitas pessoas e empresas podem ter valores esquecidos em bancos, instituições financeiras e consórcios. Para recuperar esses valores, o Banco Central criou o Sistema de Valores a Receber (SRV).

Neste guia completo, você aprenderá como consultar se possui algum valor a receber e como solicitar o resgate desses valores.

O que é o Sistema de Valores a Receber (SRV)?

O Sistema de Valores a Receber (SRV) é uma iniciativa do Banco Central (BC) que permite que cidadãos e empresas brasileiras consultem e resgatem valores esquecidos em instituições financeiras.

Lançado no primeiro trimestre de 2023, o SRV abrange uma ampla gama de valores, como contas correntes e poupanças encerradas com saldo, recursos em grupos de consórcio encerrados, cotas capital em cooperativas de crédito, entre outros.

Como Consultar Valores a Receber

Consultar se você possui algum valor a receber pelo SRV é simples e gratuito. Siga os passos abaixo:

Acesse o site do SRV do Banco Central através do endereço valoresareceber.bcb.gov.br. Clique no botão “Consulte valores a receber”. Na nova tela, preencha o campo de CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica – empresa) com o número adequado. Insira a data de nascimento (pessoa física) ou data de abertura da empresa (pessoa jurídica). Digite os caracteres da figura conforme solicitado. Clique em “Consultar”.

O sistema do Banco Central irá verificar se você possui algum valor esquecido em alguma instituição financeira.



Quais Valores Podem ser Consultados no SRV?

O SRV abrange diversos tipos de valores que podem ser consultados e resgatados. Confira abaixo algumas das categorias contempladas:

Contas correntes e poupanças encerradas com saldo; Recursos em grupos de consórcio encerrados; Cotas capital em cooperativas de crédito; Tarifas cobradas indevidamente; Parcelas de crédito cobradas indevidamente; Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo; Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo; Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Mesmo que você não saiba se possui algum valor nessas categorias, é recomendável fazer a consulta, pois todo o processo é gratuito e pode ser realizado quantas vezes forem necessárias.

Como Solicitar o Resgate de Valores a Receber

Se você descobriu que possui algum valor a receber, siga os passos abaixo para solicitar o resgate:

Clique no botão “Acesse o Sistema de Valores a Receber”. Faça o login com a sua conta Gov.br. Caso não tenha uma conta Gov.br, você pode criar uma seguindo as instruções neste tutorial Após fazer o login, clique em “Meus valores a receber”. Leia e aceite o Termo de Ciência. Na tela seguinte, os dados sobre os valores a receber serão exibidos, incluindo a quantia, nome da instituição e tipo de valor. Se estiver disponível, clique na opção “Solicitar por aqui”. Insira uma chave Pix de sua preferência, forneça os dados solicitados e guarde o número de protocolo gerado.

De acordo com o Banco Central, o depósito do valor na conta do Pix informada geralmente ocorre em até 12 dias úteis. No entanto, se as opções da chave Pix e/ou do “Solicitar por aqui” não estiverem disponíveis, será necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira informada para solicitar a devolução. Nesses casos, o prazo pode ser maior do que os 12 dias úteis.

Cuidados para Evitar Golpes

Ao lidar com assuntos relacionados a valores a receber, é importante estar atento para evitar cair em golpes. O Banco Central destaca algumas medidas de segurança que você deve seguir:

Acesse apenas o site oficial do SRV para consultar e solicitar a devolução de valores. Todos os serviços da plataforma são gratuitos. Não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores. O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Somente a instituição financeira listada no SRV pode entrar em contato com você. Nunca forneça sua senha a terceiros. Desconfie de links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro meio de comunicação.

A informação é uma das melhores defesas contra golpes. Esteja sempre bem informado e siga as orientações fornecidas pelo Banco Central para garantir a sua segurança ao consultar e resgatar valores a receber.

Ademais, o Sistema de Valores a Receber (SRV) do Banco Central é uma importante ferramenta que permite que cidadãos e empresas consultem e resgatem valores esquecidos em instituições financeiras. Ao seguir as etapas corretas, você poderá descobrir se possui algum valor a receber e solicitar o resgate de forma segura e gratuita.

Lembre-se de estar atento a possíveis golpes e utilize apenas o site oficial do SRV para realizar suas consultas e solicitações. Não deixe dinheiro perdido, aproveite essa oportunidade de recuperar valores esquecidos!