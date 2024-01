Controvérsia Cowboys vs Lions: NFL remove árbitros do jogo dos playoffs após vários erros

Após a polêmica gerada pela vitória de última hora do Dallas Cowboys sobre o Leões de Detroitcomeçaram a surgir relatos tentando explicar o que aconteceu na conversão de dois pontos a menos de 30 segundos do fim que teria dado a vitória ao Leõesbem como o segundo lugar na classificação da NFC, mas que foi anulado por uma suposta infração de homem inelegível, uma vez que o Detroit atacante ofensivo, Taylor Decker não foi relatado como jogador elegível e pegou a bola.

A peça despertou a fúria de Leões treinador Daniel Campbellque afirma que o jogador fez tudo o que lhe foi ordenado e que a jogada foi válida, enquanto a equipa de arbitragem chefiada por Brad Allenafirma que o jogador declarado elegível era seu companheiro de equipe Capitão Danum tackle ofensivo reserva, que efetivamente executou funções de bloqueio naquela jogada.

Várias análises pós-jogo confirmaram que os atacantes reportaram bem com as ‘zebras’, mas estes, não estavam concentrados na hora de reportar aos defensores e por isso o insider da ESPN confirmou este domingo que todo o staff que trabalha com Allen não participará dos playoffs nesta temporada, devido a este erro e outros erros graves que cometeram ao longo da temporada.

“Allenespera-se que a equipe de árbitros seja rebaixada, o que afetará a seleção desses árbitros para a pós-temporada”, Schefter escreveu em sua conta X.

A última série dos Leões veio com uma jogada falha

No entanto, outra análise deste último apontou que antes desta controversa Leões‘série ofensiva, o Vaqueiros também foram prejudicados pelos árbitros na série anterior, quando venciam o jogo por 17 a 13 após interceptar Jared Goff no Leões‘Linha de jarda-29 e com 2:05 para jogar, Tony Pollard fez um carregamento de sete jardas que os árbitros penalizaram com uma penalidade de 15 jardas, porque ala fechada Peyton Hendershot supostamente tropeçou em um oponente.

O Vaqueiros retomaram sua série ofensiva com um primeiro para 25 no Leões‘Linha de 44 jardas.

Mas o vídeo mostrou que era Leões ala defensiva Aidan Hutchinson que deveria ter sido penalizado por tentar tropeçar Pollard.

A jogada não foi comentada pela NFL ou pelo Vaqueirosque só conseguiu um field goal que fez o jogo 13-20 e devolveu a bola para o Detroit faltando menos de dois minutos para o final, quando, em vez disso, teriam feito um primeiro e 10 em Detroitzona vermelha, dentro do tempo limite de 2 minutos e sem tempo limite, ou seja, poderiam ter esgotado o tempo, sem arriscar a bola.

Erros da equipe de Brad Allen

Infelizmente para Allendo elenco, esta não é a primeira situação polêmica em que se envolvem nesta temporada:

Eles não conseguiram sinalizar uma chamada de interferência flagrante que custou ao Chefes uma derrota no jogo contra o Empacotadoresuma semana depois, eles perderam outra tag semelhante em Santos x Falcões.