Copa do Mundo de 2034: Arábia Saudita inaugura o estádio mais incrível do mundo no topo de um penhasco

Arábia Saudita continua seu investimento multimilionário em esportes e para 2034 Copa do Mundodo qual será sede confirmada pela FIFA ainda este ano, apresentou o que será uma de suas joias da coroa, um estádio para 45 mil pessoas que orgulha-se de ser o “mais moderno do mundo”.

Um incrível recinto esportivo que será construído sobre um penhasco de 200 metros e contará com a maior tela de LED do mundo, medindo um quilômetro e meio.

O momento em que Emiliano Martinez passou de herói a vilão na final da Copa do Mundo de 2022

O nome do estádio não é dos mais originais, pois levará o nome do príncipe herdeiro do reino, Mohamed bin Salman, mas terá todos os avanços tecnológicos imagináveis.

O projeto apresentado tem teto retrátil e inclinação, assim como o Santiago Bernabeu, mas o mais espetacular é a tela de LED que formará toda a fachada e que dizem poder atingir um quilômetro e meio em seu perímetro.

O estádio também será composto por mais de 20 cubos de LED isso tornará a experiência imersiva com os fãs “a mais espetacular do mundo”.

Onde ficará o estádio?

O estádio será erguido em Qiddiyasobre 40 quilômetros de Riade pretende se tornar o lar de Al Nasser e Al Hilal.

“O recinto futurista pretende reinventar o conceito do estádio tradicional”, afirmaram ontem em comunicado os investidores, que não divulgaram o custo da obra, possivelmente o maior de sempre para um recinto desportivo.

“A parede de LED foi projetada para abrir as vistas da cidade abaixo”, disseram ontem os investidores, que deixaram claro que o projeto “é mais do que um estádio de futebol. Terá também um lago artificial ao pé do estádio que visa reduzir o impacto ambiental que pode causar tanto a obra como a execução da mesma.