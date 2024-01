Copos rosa Stanley Starbucks revendidos por centenas em meio ao frenesi da loja alvo

Se as pessoas estão arriscando a prisão por uma caneca – como algumas estão para pegar uma xícara Stanley Quencher Starbucks de edição limitada – aqui está o que você precisa saber: elas estão ganhando muito dinheiro no mercado de revenda.

É muito selvagem e um sinal dos tempos… os copos cor-de-rosa são vendidos por US $ 49,95 nas filiais da Starbucks dentro da Target, e as pessoas que conseguiram pegá-los estão se virando e vendendo-os on-line por centenas de dólares.

Os revendedores estão trabalhando duro para esse grande pagamento, no entanto… a única maneira de conseguir as xícaras parece ser acampar fora da Target por horas ou lutar contra multidões em cenas saídas da Black Friday.

No eBay, os copos rosa custam de US$ 250 a US$ 280… e a Mercari os tem à venda por US$ 225 a US$ 300.