Cores de Penedo: Imóveis do Centro Histórico ganham projeto de revitalização

O casario colonial do Centro Histórico de Penedo vai ficar mais belo e atraente graças a mais recente iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas no patrimônio da Cidade dos Sobrados.

Lançado oficialmente nesta quinta-feira, 18, no auditório da Procuradoria Geral do Município (PGM), o Projeto Cores de Penedo revitaliza fachadas de imóveis situados na área de tombamento, trabalho que tem acompanhamento do Iphan Alagoas já iniciado no casarão onde funcionou a extinta Companhia Energética de Alagoas (Ceal).

O serviço no imóvel vizinho do Museu do Paço Imperial e Memorial Raimundo Marinho foi visitado no final da tarde de ontem pelo Prefeito Ronaldo Lopes, o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa Jair Galvão, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos Irmão João (João Ferreira da Silva) e o Diretor Operacional da Miracor Tintas, Fabrício Oliveira.

Ronaldo Lopes explica que, a princípio, o Projeto Cores de Penedo vai contemplar imóveis situados em três ruas do Centro Histórico: Dâmaso da Monte (Ladeira da Igreja da Corrente), Sete de Setembro e Comendador Peixoto, ao lado da Praça 12 de Abril.

O Prefeito de Penedo também ressaltou que a sede da administração municipal e a Casa de Aposentadoria, ambos situadas em local de grande fluxo de moradores e turistas, a Praça Barão do Penedo, foram revitalizados com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural – Funpatri.

Empolgado com o trabalho que ainda está em sua primeira fase, Jair Galvão destacou a importância da inciativa que também envolve a SEMARH e a SEINFRA.

“É um projeto importantíssimo para qualificar essa nossa jóia, que é o Centro Histórico de Penedo, priorizando inicialmente esse corredor turístico, melhorando ainda mais as experiências dos turistas que terão esse mosaico de cores de uma cidade bem preservada”, pontuou o gestor da Seturec.

O trabalho do governo Ronaldo Lopes/João Lopes tornou Penedo Cidade Criativa da Unesco, na categoria Cinema. Além disso, o município está a um passo de firmar posição como Destino Turístico Inteligente no programa que envolve o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae nacional.

Jair Galvão destaca os benefícios para a economia local com o aquecimento do turismo em Penedo, agradecendo a parceria da Casa das Tintas/Miracor.

O representante da empresa alagoana parceira do projeto afirmou que o Cores de Penedo é um tipo de iniciativa que tem tudo a ver com a Miracor. “Conservar, colorir e brilhar ainda mais o patrimônio arquitetônico e histórico alagoano está no DNA da Miracor e a gente não poderia estar fora de uma iniciativa tão bacana da Prefeitura de Penedo com o seu patrimônio arquitetônico”, ressaltou Fabrício Oliveira.

SECOM PMP

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves