Corey Anderson mira em Impa Kasanganay no card PFL x Bellator depois de dizer que Vadim Nemkov correu ‘assustado’

Antes da venda do Bellator para o PFL, Corey Anderson achava que teria tempo para acertar alguns negócios com Vadim Nemkov.

Depois que o primeiro encontro terminou de forma anticlimática com um no-contest, resultado de um choque acidental de cabeças em uma luta que Anderson estava vencendo, a revanche foi quase exatamente o oposto, com Nemkov recebendo a aprovação no placar.

Após uma vitória sobre Phil Davis em junho, Anderson começou a conversar com os casamenteiros sobre marcar uma terceira luta com Nemkov para o final de 2023. Mas quando parecia que a luta poderia acontecer, o campeão russo dos meio-pesados ​​​​anunciou que havia parado de competir na categoria até 205 libras. .

“Eu definitivamente queria conseguir mais um neste ano”, disse Anderson ao MMA Fighting. “Eu queria pelo menos dois, esperava conseguir três este ano. Eu disse ao Bellator no final do ano passado que queria ficar mais ativo. Eu queria duas ou três lutas e então este ano eu queria duas e eles estavam tentando conseguir o [Vadim] Nemkov [trilogy] e isso deveria acontecer em novembro em Chicago. Então Nemkov anunciou que não queria mais lutar aos 205 anos.

“Então talvez tenha sido Phil [Davis] novamente pelo cinturão ou alguém iria se apresentar. Acho que Johnny Eblen estava falando sobre a possibilidade de chegar a 205.”

Nenhum desses confrontos aconteceu antes do Bellator promover seu show final sob sua antiga gestão em novembro e ser adquirido pelo PFL. Embora o Bellator ainda avance como uma marca separada, todos os lutadores que competiram anteriormente estão sob a bandeira do PFL.

Seja no PFL ou no novo Bellator, Anderson ainda adoraria a chance de resolver as coisas com Nemkov. Mas ele basicamente perdeu a esperança de que a luta aconteça em breve – se é que alguma vez.

“Eu digo a todo mundo que tem medo de que dinheiro não gere dinheiro”, disse Anderson sobre Nemkov. “Não fique com medo, mano. Apenas corra esse risco. Vamos. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe que estou me preparando. Você sabe que não vai acontecer o mesmo [as the rematch]. Não vou apenas lutar desta vez. Vou colocar as mãos em você. Meu pensamento é: se você vai ficar com medo, vá em frente, continue correndo. Vá para o peso pesado. Todas aquelas pessoas extras falando sobre ‘ele não quer lutar contra essas pessoas, ele venceu todo mundo’. Não, estamos 1-1. Não foi para o marcador, mas estamos 1-1.

“É um fósforo de borracha. Ele estava com medo de ver o que aconteceria e como eu disse às pessoas, ele preferia simplesmente abrir mão do cinturão do que realmente perdê-lo.”

Anderson expressou desapontamento por não ter a chance de voltar atrás com Nemkov, embora ele não se oponha totalmente a uma viagem aos pesos pesados ​​para resolver esse assunto um dia. Por enquanto, ele continua comprometido com a categoria meio-pesado, onde é efetivamente o último sobrevivente.

“Você não pode fazê-lo lutar”, disse Anderson. “Se ele vai ficar com medo, deixe-o abaixar o rabo e correr. Deixe-o correr para outro lugar. Deixe-o ir fazer o que ele vai fazer. Se ele não quiser ser homem e lutar contra aquele terceiro e ver o que acontece, não vou apontar uma arma para sua cabeça. Mas nós sabemos. É isso.”

Se Nemkov realmente planeja avançar como peso pesado, isso deixa a divisão até 205 libras do Bellator sem campeão, e Anderson está mais do que pronto para preencher essa lacuna. Se o PFL ainda planeja promover um card de campeão contra campeão contra o Bellator, Anderson ofereceu seus serviços para substituir Nemkov naquele evento. O veterano do UFC Impa Kasanganay fez uma corrida improvável para se tornar o campeão meio-pesado do PFL em 2023, e Anderson adoraria a chance de enfrentá-lo no início de 2024.

“Na noite em que ele ganhou o cinturão, eu twittei para me inscrever”, disse Anderson ao se dirigir a Kasanganay. “Porque o Nemkov não pode lutar contra o 205. Deram a ele a oportunidade de lutar comigo e defender o cinturão contra mim. Ele alegou que não pode mais ganhar 205. Seria uma pena se ele dissesse: ‘Posso ganhar o peso agora’. Não, mano, isso significa que você está com medo. Você não queria brigar comigo pela terceira vez.

“Se for esse o caso, é justo eu disputar o cinturão 205 ou defender o cinturão 205 no Bellator. Não sou o campeão, mas se não tiver mais ninguém lá, sou o próximo a subir. Agora eu entendi.”

Mais do que tudo, Anderson só quer ter clareza sobre o que vem a seguir, pois ainda aguarda notícias do PFL sobre seus planos para 2024. Está ansioso para voltar ao trabalho.

“Eu só quero lutar [and] ganhar dinheiro”, disse Anderson. “Eu fico pronto para não precisar me preparar. O objetivo principal é o cinturão. Isso é o que eu quero. Mas uma coisa [Daniel Cormier] me fez perceber que esse cinturão não vai pagar contas, bolsas de estudo, mensalidades da faculdade e tudo mais.

“Eu não preciso de dinheiro – eu disse à minha esposa que estamos bem se não lutarmos por mais dois anos, poderíamos ficar bem – mas quero acumular o máximo de dinheiro que puder, enquanto posso, então quando eu vou embora, você sabe que não pratiquei esse esporte por nada.”