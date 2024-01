Cory Sandhagen em busca de ‘alavancagem de cara famoso’ como Umar Nurmagomedov recebe do UFC

No papel, Cory Sandhagen sabia que lutar contra Umar Nurmagomedov realmente não fazia sentido.

Quando a luta foi anunciada como luta principal do card do UFC Nashville, em agosto passado, Sandhagen já estava consolidado perto do topo do peso galo. Nurmagomedov, por outro lado, fez apenas quatro lutas em sua carreira no UFC e não obteve uma vitória significativa sobre ninguém classificado entre os 15 primeiros do mundo.

Mesmo assim, Sandhagen assinou para aceitar a luta e foi Nurmagomedov quem desistiu do card devido a lesão. Agora, meses depois dessa situação, Sandhagen admite que não estava muito entusiasmado em encarar a luta contra o prospecto de 16-0, e não parece ser um confronto que ele pretende remarcar tão cedo.

“O de Umar foi um pouco difícil”, explicou Sandhagen em A hora do MMA. “Eu estava jogando bola para o UFC, dando uma chance para ele quando ele tem apenas quatro lutas na carreira e o cara sai de mais lutas do que já participou. Essa é a verdade.

“Quando você fala tipo, ‘Ei, eu ganho muito dinheiro com essas lutas, essas lutas são muito importantes e ele sai de muitas lutas’, isso é um pouco difícil de vender para mim – e também , ele está muito, muito abaixo no ranking. Estive entre os cinco primeiros nos últimos três ou quatro anos da minha carreira, e Umar está entrando e estou em uma sequência de três vitórias consecutivas, então foi difícil de vender, mas joguei bola com ele . Não vou lutar com ele a seguir. Boa sorte no próximo.”

Depois de sofrer uma lesão no ombro que o impediu de competir contra Sandhagen, Nurmagomedov revelou nesta terça-feira que o UFC encontrou nele um adversário para seu retorno. Obviamente, a promoção não tentou remarcar a mesma luta novamente, especialmente com Sandhagen ainda a pelo menos três a quatro meses de competir depois de ter passado por duas cirurgias diferentes no próprio braço.

Com esperança de lutar pelo título dos galos em um futuro próximo, Sandhagen realmente não tem interesse em revisitar Nurmagomedov como um adversário em potencial, embora ele tenha uma boa ideia do motivo pelo qual essa luta foi marcada.

“Há influência de caras famosos”, disse Sandhagen ao se dirigir a Nurmagomedov. “Eu não vou fazer rodeios, há influência de caras famosos. Estou tentando conseguir alguma vantagem de um cara famoso. Acho que talvez eu devesse começar a sair com rappers e talvez me fazer parecer menos um cara normal do que já sou.

“Talvez essa seja minha reformulação da marca para 2024. Vou fazer algumas tatuagens no rosto, vou colorir [my hair] e começarei a sair com alguns rappers. É apenas a natureza do esporte.”

É claro que a “alavancagem do famoso” em relação a Nurmagomedov gira em torno de seu sobrenome, que ele compartilha com seu primo, o ex-campeão peso leve do UFC Khabib Nurmagomedov. Ele também treina ao lado do atual rei dos leves do UFC, Islam Makhachev, depois que ambos foram alunos do pai de Khabib, o falecido Abdulmanap Nurmagomedov.

Sandhagen não culpa seu ex-adversário por aproveitar todas as vantagens disponíveis porque a fama desperta o interesse e, goste ou não, isso é importante para o UFC.

É por isso que Sandhagen vem tentando aumentar sua presença nas redes sociais e lançou seu próprio site, na esperança de começar a ganhar um pouco mais de atenção fora da jaula.

“É aqui que o esporte e o entretenimento se misturam”, disse Sandhagen. “Muitas pessoas assistem esportes pela beleza e muitas pessoas assistem pelo drama. É mais fácil compreender o drama do que compreender a beleza. Então essa é a natureza de tudo.

“[Umar] tem vantagem de cara famoso, bom para ele. Vou tentar aproveitar um pouco dessa famosa alavancagem este ano para que não haja dúvidas: ‘Cory luta pelo cinturão a seguir’. Não vou agir como um louco ou fazer algo assim. Ainda serei eu mesmo, mas isso faz parte da mídia social e de todos os jogos paralelos que você precisa jogar dentro da grande aventura.”