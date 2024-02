Courtney Stodden namorando secretamente o produtor de Hollywood vencedor do Emmy

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Courtney está namorando um homem de 41 anos Jared Safier uma força motriz por trás da novela “The Bay” e de uma série de filmes de terror.

Nossas fontes dizem que há até fotos limitadas deles juntos em público… como a que obtivemos de Court e do quatro vezes vencedor do Emmy em um evento do showbiz.