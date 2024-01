Cowboys atacam Commanders para conquistar NFC East, segundo colocado; Washington garante segunda escolha no draft de 2024

Dak Prescott e a Dallas Cowboys fizeram o que se propuseram a fazer domingo contra o rival Comandantes – ao contrário de há um ano – ao ganhar o NFC Leste título e a segunda posição na conferência com um 38-10 vitória em Washington para encerrar a temporada regular.

Prescott lançou dois de seus quatro passes de TD para CeeDee Cordeiro e terminou 31 por 36 por 279 jardas como Dallas (12-5) garantiu jogar em casa para abrir a pós-temporada. Isso é um grande negócio para um clube que fez 8 a 0 em Dallas nesta temporada e venceu 16 jogos consecutivos lá.

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

É o terceiro recorde consecutivo de 12-5 e viagem pós-temporada para Dallas sob o comando do técnico Mike McCarthy.

Último lugar Washington (4-13 no geral, 0-6 na NFC Leste) e espera-se que desapareça Rony Rivera estão no outro extremo do espectro depois de empatar a marca da franquia com o maior número de derrotas em uma temporada.

Com milhares de Vaqueiros torcedores nas arquibancadas gritando “De-fense! De-fense!” quando Washington estava com a bola e “Vamos, Cowboys!” quando Dallas o fez, a seqüência de derrotas consecutivas dos Commanders chegou a oito jogos. Isso inclui ir de 0 a 6, já que Rivera coordenador defensivo demitido Jack Del Rio e tornou-se o jogador daquele lado da bola.

A boa notícia para os comandantes e novo proprietário Josh Harris? O resultado de domingo garantiu a Washington possuir a segunda escolha geral no draft de abrilquando eles poderiam procurar um substituto para o quarterback Sam Howellque foi interceptado duas vezes e liderou o NFL com 21 escolhas nesta temporada. Ele foi demitido quatro vezes no domingo, elevando seu pior total da liga para 65.

Na semana 18, há um ano, também em Landoveros Cowboys precisavam de uma vitória para disputar o título da divisão, mas perderam por 26-6 para Washington e Howellque fez sua estreia na NFL naquele dia.

Naquela derrota em Washington, Prescott acertou apenas 14 de 37 para 128 jardas com uma pick-6.

Rivera se vangloriou naquela época: “Sentimos que estamos indo na direção certa”. Mas essa avaliação estava errada e ele não teve nenhuma temporada de vitórias em quatro anos com os Commanders.

Rivera, que completou 62 anos no domingo, tem 102-103-2 como técnico da NFL, 26-40-1 em Washington.

Sem nada a perder – na verdade, com algo a ganhar no posicionamento do draft através de uma derrota – coordenador ofensivo de Washington Eric Bujemy tentou duas vezes truques no primeiro quarto. Em um, final apertado LoganThomas alinhou-se no QB antes de lançar para Howell, que quase fez uma interceptação, mas a bola caiu incompleta; por outro lado, amplamente Dyami Brown conectado em um passe de 4 jardas capturado por Howell.

Dallas não estava no seu melhor no início. No segundo quarto, o atacante defensivo do Commanders Jalen Harris desviou um passe de Prescott, permitindo que a defesa novata Quando Martinho para pegar a bola. Os Comandantes transformaram isso em uma cesta de campo ao Joey Slye subir 10-7 no meio do segundo quarto.

Mas logo, Prescott e o resto dos Cowboys estavam de volta aos trilhos, marcando 31 pontos sem resposta.

Posso chutar?

Novato dos Cowboys Brandon Aubrey entrou no dia 35 com 35 tentativas de arremesso de campo, um recorde da liga para o melhor início de carreira de um chutador. Mas a sua 36ª tentativa foi bloqueada pelo governo de Washington. Josué Prior no primeiro tempo, e seu 37º saiu pela esquerda vertical no segundo tempo, antes de fazer sua terceira tentativa de jogo, de 50 jardas faltando pouco mais de um minuto para o fim.

Números

Cordeiro tive 13 recepções – em 13 alvos – para 98 jardas, com pontuações de 4 e 6 jardas. …Dallas CB DaRon Blanda escolha de no terceiro quarto foi dele nona interceptação líder da liga esta estação. … Comandantes WR Terry McLaurin tornou-se o primeiro jogador do Washington a superar 1.000 jardas recebidas em quatro temporadas consecutivas.

Lesões

Cowboys: CB Stephen Gilmore saiu no segundo quarto com dor no ombro e não voltou.

Comandantes: Martinho machucou o tornozelo no primeiro tempo e não voltou.

A seguir

Cowboys: Sediará um jogo de playoff da NFC na próxima semana.

Comandantes: Com mais uma temporada ruim concluída, provavelmente uma revisão completa da comissão técnica e do elenco.