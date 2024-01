CPF na nota pode garantir RENDA EXTRA para consumidores; confira todas as chances

Você sabia que pedir o CPF na nota fiscal pode garantir uma renda extra para você? Isso mesmo, além de ajudar o governo a combater a sonegação de impostos, você ainda pode concorrer a prêmios e receber parte do valor pago de volta.

A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda como funciona o CPF na nota e quais são as chances de ganhar mais com essa simples atitude. Confira!

Como funciona o CPF na nota?

O CPF na nota é um programa que incentiva os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal eletrônica nas compras de produtos e serviços. Assim, ao informar o CPF no momento da compra, você registra a operação e permite que o governo fiscalize se o estabelecimento está recolhendo os impostos corretamente.

Além disso, você também participa de sorteios e programas de cashback, que devolvem parte do valor pago em créditos ou dinheiro. Cada estado tem o seu próprio programa, com regras e benefícios diferentes. Veja alguns exemplos:

Nota Fiscal Paulista e Nota Paraná: devolvem até 30% do ICMS pago em créditos que podem ser transferidos para a conta bancária ou usados para abater o IPVA. Também sorteiam prêmios mensais de até R$ 1 milhão;

devolvem até 30% do ICMS pago em créditos que podem ser transferidos para a conta bancária ou usados para abater o IPVA. Também sorteiam prêmios mensais de até R$ 1 milhão; Nota Legal DF: devolve até 30% do ICMS e do ISS pago em créditos que podem ser usados para abater o IPTU ou o IPVA. Além disso, também faz sorteios de prêmios mensais de até R$ 500 mil;

devolve até 30% do ICMS e do ISS pago em créditos que podem ser usados para abater o IPTU ou o IPVA. Além disso, também faz sorteios de prêmios mensais de até R$ 500 mil; Nota Fiscal Gaúcha: não devolve créditos, mas permite acumular bilhetes para participar de sorteios mensais de até R$ 1 milhão e de prêmios instantâneos de R$ 500;

não devolve créditos, mas permite acumular bilhetes para participar de sorteios mensais de até R$ 1 milhão e de prêmios instantâneos de R$ 500; Nota Fiscal Amazonense: também não devolve créditos, mas permite acumular bilhetes para participar de sorteios mensais de até R$ 50 mil e de prêmios instantâneos de até R$ 200.

Além dos sorteios em dinheiro e descontos em impostos, vários estados brasileiros também permite o resgate dos pontos por prêmios. Entre eles, os clientes podem ganhar recarga de celular ou mesmo descontos em lojas.

Como participar do CPF na nota?



Para participar do programa CPF na nota, basta inserir o número do Cadastro de Pessoa Física na nota fiscal ao realizar uma compra. Em seguida, você deve se cadastrar no programa do seu estado.

No Nota Paraná, por exemplo, é possível fazer o cadastro no site oficial. Ao entrar na página inicial, o consumidor deve escolher a opção “cadastre-se” e inserir as suas informações pessoais para participar dos sorteios.

Mas é importante mencionar que cada estado do Brasil conta com o seu próprio programa de CPF na nota. Sendo assim, é livre para definir as regras de participação, bem como os prêmios que serão distribuídos entre os consumidores.

Pedir o CPF na nota é um hábito simples que pode garantir uma renda extra para você e ainda trazer benefícios para o país. Por isso, não se esqueça: sempre que comprar algo, peça o CPF na nota!