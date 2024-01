Crash Your Friends WhatsApp usando mensagem simples

HEste é o melhor método para hackear e travar o WhatsApp de seus amigos em 2016.Sim, você pode travar o WhatsApp de seus amigos, tanto o WhatsApp Web quanto o aplicativo móvel, enviando-lhes não mensagens especialmente criadas, mas apenas Smileys 🙂 😕 Leia também Hackear WhatsApp Online

Vulnerabilidade foi descoberto no popular aplicativo de mensagens WhatsApp, que permite a qualquer pessoa travar remotamente o WhatsApp apenas enviando uma mensagem especialmente criada.

Se essa exploração se espalhar, provavelmente veremos cerca de 500 milhões de usuários que poderiam ser afetados por essa vulnerabilidade, a menos que o WhatsApp a corrija rapidamente. Crash seus amigos WhatsApp.

Leia também: Como hackear um computador com ferramentas de hacking USB

Fazer alguém sair de um grupo do WhatsApp / Forçá-lo a excluir sua conversa antiga do WhatsApp / Travar o WhatsApp

Basta copiar esta mensagem e colá-la naquela pessoa/grupo para travar o WhatsApp de seus amigos: ㊰��

㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠

�������������� ��������

㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠

������������� ���������

������������� ���������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ 㠊 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰

ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊

�������������� ��������

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

OOO

É

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊊ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠

�������������� ���������

�������������� ��������

㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ

㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ 㠊 ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊠ ߘ㊰ߘ㊰ߘ㊠ ߘ

㊠ ��������������������������������������������

#2 Crash WhatsApp usando Smileys:

“No WhatsApp Web, o Whatsapp permite 65500-6600 caracteres, mas depois de digitar sobre 4200-4400 sorridente 🙂 o navegador começa a ficar lento.

Mas como o limite ainda não foi atingido, o WhatsApp permite continuar inserindo. Quando recebe, transborda o buffer e trava.”

Leia também: e-book com mais de 1000 tutoriais sobre hackers, de Mukesh Bhardwaj

Observação: Caso você seja vítima de tal mensagem no WhatsApp, basta abrir seu messenger e apagar toda a conversa com o remetente.No entanto, lembre-se, se você manteve alguns registros do seu bate-papo com aquele amigo em particular, você acabará perdendo todos eles.eu.

Leia também: Guia básico de hacking para iniciantes 2016

Então acima é tudo sobre Como travar o WhatsApp do seu amigo – Hackear o WhatsApp 2016. Espero que você goste deste post. mas tenha uma coisa em mente.”Por favor, aprenda todos esses hacks tecnológicos apenas para fins educacionais“.O principal motivo do iTechhacks é alertá-lo sobre esses hacks. Não se esqueça de compartilhar isso.