Crédito fiscal EV: Como funcionará essa faixa de impostos durante a temporada fiscal de 2024?

EUEm 2024, o crédito fiscal de 7.500 dólares para novos veículos eléctricos tornar-se-á mais acessível para os consumidores, mas também poderá representar desafios para alguns. Isso se deve à implementação simultânea de políticas federais. Uma mudança significativa é que os revendedores de automóveis poderão oferecer aos compradores o Crédito fiscal de VE no ponto de venda, oferecendo-o em dinheiro, desconto no preço ou entrada. No sistema atual, o consumidor tem que esperar até entregar a declaração anual de imposto de renda para receber o benefício.

Ingrid Malmgren, diretor de políticas da Plug In America, explicou à CNBC: “Os consumidores essencialmente ‘transfeririam’ seu crédito fiscal federal para o revendedor de automóveis, que então repassaria essa redução fiscal aos consumidores”. Este novo mecanismo aplicar-se-á a veículos eléctricos novos e usados, com respectivos créditos no valor de até 7.500 dólares ou 4.000 dólares.

Além disso, ao abrigo da nova política, os consumidores serão elegíveis para benefícios fiscais, independentemente da sua carga fiscal. Atualmente, a natureza não reembolsável do crédito fiscal significa que os compradores só se qualificam se tiverem uma obrigação fiscal federal.

Por outro lado, os consumidores que procuram benefícios fiscais poderão enfrentar desafios em 2024, uma vez que certos VE podem tornar-se inelegíveis devido à Lei de Redução da Inflação assinada por Presidente Joe Biden. A lei introduz requisitos de fabricação para melhorar as cadeias de abastecimento nacionais de EV. Isto pode desqualificar temporariamente alguns VEs de serem elegíveis para o crédito fiscal, à medida que os fabricantes de automóveis trabalham para cumprir as regras.

Haverá carros mais acessíveis

Malmgren expressou preocupação sobre o impacto potencial: “A expectativa é que haverá menos carros disponíveis em 1º de janeiro e, infelizmente, eles serão os mais acessíveis”. Ela destacou que a China é um grande fornecedor desses componentes.

Os consumidores devem estar cientes de certas advertências ao buscarem um desconto no ponto de venda. Nem todos os concessionários podem participar e os compradores devem apresentar uma declaração de imposto de renda referente ao ano em que transferem seu crédito fiscal de VE para um concessionário. Os requisitos de elegibilidade baseados no rendimento familiar e regras diferentes para VE novos e usados ​​também precisam de ser considerados.

Em conclusão, embora as novas políticas visem facilitar a reivindicação do crédito fiscal de VE para os consumidores, poderão surgir desafios relacionados com a disponibilidade dos veículos e os requisitos de elegibilidade em 2024.