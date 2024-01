Crédito fiscal infantil e dedução padrão: Você pode fazer a dedução padrão e o crédito fiscal infantil?

Tos contribuintes nos Estados Unidos sempre procurarão maneiras de reduzir o valor do imposto que pagam sobre seus salários, e a dedução padrão é uma forma de reduzir o valor pago.

A dedução padrão é uma redução única no valor da sua renda sujeita a imposto. Você não precisa fazer nada para se qualificar para a dedução padrão ou fornecer qualquer documentação.

Você pode reivindicar a dedução padrão em Formulário 1040com o valor variando para cada pessoa dependendo do status do pedido.

Crédito de imposto da criança é outra área completamente. Ajuda as famílias que têm mais margem de manobra no valor dos impostos que pagam devido ao custo de criar uma família.

Isso pode ser extremamente útil para famílias que desejam sobreviver, pois pode totalizar centenas e até milhares de dólares em economias.

O Crédito fiscal infantil 2024 não só aborda as necessidades financeiras imediatas, mas também tem o potencial de melhorar os resultados a longo prazo para as crianças, reduzindo a pressão geral sobre as suas famílias.

Como as famílias podem alocar o crédito para diversas necessidades, como educação, cuidados de saúde e cuidados infantis, isso facilita a melhoria dos padrões de vida e um melhor acesso às oportunidades.

Esta iniciativa foi introduzida pela primeira vez em 2021 e tem sido vista como um esquema governamental de sucesso que continuará até o ano de 2024.

Você pode obter dedução padrão e crédito fiscal infantil?

A eliminação das isenções pessoais é uma das maiores mudanças fiscais dos últimos anos.

Antes do ano fiscal de 2018, você provavelmente recebia uma isenção pessoal para cada membro qualificado de sua família. Isso pode incluir você, seu cônjuge e quaisquer dependentes qualificados.

No ano fiscal de 2017, a isenção normalmente resultou em uma redução de 4.050 dólares no lucro tributável para cada um para o qual você se qualificou. Para uma família que se qualificou para quatro isenções, a redução total do rendimento tributável acabou por ser de 16.200 dólares.

A partir do ano fiscal de 2018, você não poderá mais reivindicar isenções pessoais. A eliminação desta redução popular do lucro tributável pode ser parcial ou totalmente compensada por outras alterações da lei, dependendo das suas circunstâncias particulares.