Crédito tributário estadual para crianças 2024: quais estados estão fazendo pagamentos este ano?

Créditos fiscais infantis oferece um impulso e reembolso muito necessários para inúmeros americanos, no valor de até US$ 2.000, mas não está disponível em todos os lugares até 2024, então onde você pode obtê-lo?

Há 14 dos 50 estados que oferecem assistência, enquanto outros estão debatendo se devem adicionar a violação às suas leis, portanto, fique atento às notícias para garantir que o seu estado local não mude.

Para 2024, os estados que oferecem Crédito de imposto da criança são: Califórnia, Colorado, Idaho, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oklahoma, Oregon, Utah e Vermont.

O que são créditos fiscais para crianças?

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Créditos fiscais infantis no Estados Unidos são benefícios financeiros fornecidos aos pais ou responsáveis ​​​​qualificados para ajudar nas despesas de criação dos filhos. O Crédito de imposto da criança normalmente permite que famílias qualificadas solicitem um crédito de até US$ 2.000 por criança menor de 17 anos, com um adicional de US$ 600 para crianças menores de seis anos.

O crédito é parcialmente reembolsável, o que significa que as famílias podem receber uma parte dele como reembolso, mesmo que tenham pouca ou nenhuma obrigação de imposto de renda federal. É importante observar que as leis tributárias podem mudar, por isso é aconselhável verificar as informações mais recentes.

Quais são os critérios para 2024?

Existem várias regras envolvidas para proteger a riqueza colectiva dos americanos, por isso certifique-se de que o requerente está a atingir correctamente todos os factores para garantir que não será rejeitado no pedido.

É possível entrar em contato com um advogado para revisar qualquer trabalho jurídico e ter certeza de que ele é sólido para dar a uma pessoa as melhores chances de sucesso. Aqui estão as condições para 2024: