Crédito tributário infantil 2024: Quanto você receberá por criança este ano?

Tele crédito de imposto da criança e outros créditos e deduções fiscais familiares podem ter um impacto significativo na sua responsabilidade fiscal e no potencial reembolso. No entanto, as qualificações e os montantes destes créditos e deduções podem mudar de ano para ano. Embora você já possa saber sobre o crédito tributário infantil de 2023 e outras isenções fiscais familiares para o ano atual, aqui está o que você pode esperar para o ano fiscal de 2024 (para declarações de imposto de renda normalmente apresentadas no início de 2025).

Para o ano fiscal de 2024, o crédito tributário infantil permanece em até US$ 2.000, mas a parte reembolsável do crédito aumenta para US$ 1.700. Isso significa que os contribuintes elegíveis podem receber de volta US$ 100 adicionais por criança qualificada como restituição de imposto. É importante observar que limites de renda se aplicam a esses benefícios.

O Receita Federal tem diretrizes rígidas para as quais os dependentes contam como filhos qualificados. De acordo com o IRS, “todos os itens a seguir devem ser aplicados para qualificar uma criança para o crédito tributário infantil: A criança deve ter menos de 17 anos no final do ano, ter vivido com você por mais de meio ano e conhecer outros critérios específicos.”

Além do crédito fiscal infantil, há outros incentivos fiscais relacionados à família a serem considerados. O crédito fiscal de adoção federal, por exemplo, vale até US$ 15.950 para o ano fiscal de 2023 e é ajustado anualmente pela inflação.

Para o ano fiscal de 2024, se você incorrer em despesas relacionadas à adoção, poderá se qualificar para o crédito total com uma renda bruta ajustada modificada (MAGI) de até US$ 252.150. O valor do crédito é reduzido para contribuintes com MAGI mais alto e é eliminado em US$ 292.150.

E o EITC?

Outro crédito importante é o crédito de imposto de renda auferido (EITC), o que pode ser especialmente benéfico para indivíduos e famílias com rendimentos baixos e moderados. O EITC vale até $ 7.830 para 2024 com três filhos qualificados e é reembolsável, o que significa que pode ser recebido como restituição de imposto se você se qualificar. No entanto, existem limites de rendimento que devem ser cumpridos para reivindicar este crédito.

Compreender estas mudanças e qualificações pode ajudar os contribuintes a planear eficazmente o seu futuro financeiro.