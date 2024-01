Criador de ‘The Office’ revela planos para continuar a série Seria um reboot

Tele mundo de ‘O escritório’ está perto de retornar. Já se passaram mais de 10 anos desde o fim da série, em 16 de maio de 2013, quando o episódio 202, chamado ‘Finale’, foi ao ar.

Posteriormente, surgiram ideias para que o show continuasse de alguma forma. Uma ideia foi com ‘The Farm’, um spin-off sobre Dwight Schrute; ou com uma nova história sobre Stanley que não foi além do crowdfunding.

Agora, como aponta o Deadline, o criador do programa, Greg Daniels, já montou uma equipe de roteiristas para relançar uma história semelhante a Michael Scottou seja, um novo escritório, novos personagens, nova história…

Além disso, a NBC Universal Television já demonstrou seu otimismo com tal projeto, algo que começaria a ser desenvolvido já no dia 16 de janeiro.

O show foi um grande sucesso, passando a ser o vencedor de cinco prêmios Emmy, dois SAG e um Globo de Ouro pela atuação de Steve Carell como o capaz, mas desajeitado, Michael Scott.

O antigo elenco pode retornar?

Embora se possa esperar que membros do elenco original possam fazer aparições em uma nova série da franquia, uma reunião completa parece estar fora de questão.

BJ Novak, que também atuou como roteirista da série e interpretou Ryan Howard, explicou ao Deadline: “Você definitivamente não reuniria todo mundo, aquele navio já partiu”.

Isso provavelmente é uma coisa boa. 10 anos depois significa que todos os atores cresceram e mudaram e às vezes é tempo demais para recuperar o antigo charme do show que o tornou tão reverenciado e amado.

Onde posso assistir O escritório?

O escritório não pode ser assistido na Netflix para telespectadores nos Estados Unidos, ao contrário de outras nações do mundo, como Reino Unido ou Canadá.

No entanto, ele pode ser encontrado on-line com A plataforma de streaming online da NBC chamada Peacock. As primeiras cinco temporadas são gratuitas, mas para ter acesso às outras quatro é necessário adquirir uma assinatura Peacock Premium ou Peacock Premium Plus.

