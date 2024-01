Cris Collinsworth zombou de ‘estranha obsessão’ pelo quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen

Josh Allen foi elogiado como um dos melhores zagueiros da NFL na temporada 2023-24, mas o analista no ar Cris Collinsworth aparentemente levou sua admiração longe demais.

O homem de 64 anos é comentarista da NBC Sports e semanas depois Tony Romo tornou-se lírico Allen durante um jogo contra o Chefes de Kansas Cityera Collinsworthé a vez de colocá-lo em um pedestal com o título da AFC East em jogo.

O áudio de Josh Allen gerou respostas exigentes de LeBron James

Quer fosse o desejo pela força do braço do quarterback ou por sua habilidade de continuar seu ataque no ataque conseguindo primeiras descidas, houve os maiores elogios de Collinsworth.

Escusado será dizer que ele ficou impressionado novamente com o desempenho de Allen quando o Bills venceu o Miami Dolphins por 21-14, com Allen arremessando mais de 350 jardas durante o jogo e marcando dois touchdowns.

Mas os fãs nas redes sociais questionaram CollinsworthA cobertura unilateral do jogador, especialmente quando o jogador de 27 anos cometeu uma série de erros – incluindo duas interceptações.

‘Obsessão’ de Collinsworth por Josh Allen criticada

“Cris Collinsworth babando Josh Allen quando ele tem duas interceptações é extremamente estranho. É como se ele tivesse uma estranha obsessão por Allen ou algo assim”, observou um fã no X, antigo Twitter.

“O caminho Chris Collinsworth tem vidrado Josh Allen durante todo o jogo é nojento. Saia da carne dele”, escreveu outro.

De qualquer forma, Allen provavelmente não se importará de receber tais elogios depois que os Bills forem confirmados como campeões da AFC East. Mas parece estar a prejudicar a credibilidade de Collinsworth, dada a desaprovação generalizada à sua opinião desequilibrada.

A vitória deles sobre o Golfinhos na Semana 18 foi o quinto consecutivo depois de também vencer o Chiefs, Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers e New England Patriots para ganhar a segunda colocação da conferência.

Foi notável o quão confiante o Contas estavam após a vitória no domingo, com o wide receiver Stefon Diggs pronunciando: “Mais quatro”, aos seus companheiros em referência a quantos jogos eles precisam para chegar ao Super Bowl. Depois desse resultado, poucos apostariam contra eles chegarem lá.