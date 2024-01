Cristiano Ronaldo e Benzema: a estrela da Arábia Saudita e quem quer regressar à Europa

Cristiano Ronaldo está dando exemplo. Alguns dos grandes nomes que chegaram à Arábia Saudita no verão passado, como Karim Benzemaestão procurando uma saída depois de não conseguirem encontrar o que pareciam estar procurando.

No entanto, o português tem sido uma referência e demonstrado ambição a cada passo durante a sua passagem por Riade. Na segunda-feira passada, ele foi o primeiro a retornar aos treinos do Al Nassr e começar a trabalhar em seu objetivo de vencer a Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema num reencontro de lendas do Real Madrid na Liga Profissional SauditaTwitter

O caso do avançado francês é completamente oposto ao exemplo que CR7 tem dado dia após dia desde a sua chegada à Arábia Saudita, há um ano. Tanto que não parou de marcar gols, o que o levou a ser o artilheiro de 2023 com 53 gols, deixando para trás outros, como Mbapp ou Haalandem teoria em seus melhores anos.

Seis meses foram suficientes para Benzema percebe que o campeonato da Arábia Saudita, neste momento, não é o melhor lugar possível para o seu futebol e mentalidade. Além de todos os problemas que possa ter enfrentado durante as férias e o retorno ao continente asiático, o atacante quer uma mudança de cenário e busca um destino na Europa.

Benzema à procura de uma saída

Benzema a comitiva já está na corrida para encontrar uma vaga para o atacante, embora aonde quer que ele vá não receberá uma décimo do que ganha no Al Ittihad.

Uma medida que, compreensivelmente, fez soar o alarme no clube com sede em Jeddah. O francês era a principal atração, mas a esperança de fazer algo grande com ele logo ruiu. Na verdade, o clube saudita não vai entregá-lo.

Ele agora almeja retornar à Europa. As portas do Real Madrid estão fechadas para ele, como tem acontecido com outros ex-jogadores que saíram, porque não tem lugar nos planos desportivos do clube madrileno. Enquanto procura uma solução, ele ainda não aparece na Arábia Saudita, levando a situação ao limite.

Cristiano, um exemplo dentro e fora de campo

Por outro lado, enquanto seu ex-companheiro faz uma bagunça para desfazer o que fez há seis meses após sair Real Madrid, Cristiano Ronaldo é o verdadeiro líder do Al Nassr, mas também da Liga Saudita. A sua mera presença está revitalizando o campeonato e os torcedores de todos os times agradecem.

Além disso, seus negócios no mundo árabe estão voando. A partir daí ele tem tempo para treinar, cuidar de si, marcar gols e também manter seu império econômico crescendo. CR7 vai ser parte ativa da Copa do Mundo de eSports a ser realizada na Arábia Saudita.

Também se lançou no mundo do paddle, vencendo um concurso para a construção de 17 centros desportivos relacionados com a modalidade raquetebol. Sem esquecer sua rede de hotéis, clínicas de enxertia capilar, roupas íntimas, perfumes… profissional ao máximo em tudo.