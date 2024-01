Critics Choice Awards Red Carpet 2024: Quem foram os mais bem e piores vestidos da noite?

Tele 29ª edição do Critics Choice Awards reunirá os maiores nomes de Hollywood na noite de domingo.

Manipulador de Chelsea será responsável pela hospedagem da cerimônia, que está marcada para começar às 19h horário do leste dos EUA em Os anjos. O show pode ser assistido ao vivo no CW.

O tapete vermelho contará com uma lista de convidados repleta de estrelas e com certeza apresentará looks memoráveis ​​de celebridades e estrelas de cinema aparecendo em conjuntos de alta costura.

Continue acompanhando as atualizações enquanto atualizamos este espaço com os melhores looks glamorosos da noite.

Sobre o Critics Choice Awards

Os prêmios anuais são historicamente conhecidos como o preditor mais preciso das indicações ao Oscar (Oscar).

Este ano, “Barbie” lidera os concorrentes ao cinema, com um recorde de 18 indicações no total.

Além de Melhor Filme, Melhor Comédia, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original, o filme recebeu várias indicações de atuação, incluindo Melhor Atriz para Margot Robbie, Melhor Ator Coadjuvante para Ryan Gosling, Melhor Atriz Coadjuvante para America Ferrera, ganhadora do prêmio SeeHer, e Melhor Jovem. Ator/Atriz de Ariana Greenblatt.

A trilha sonora de “Barbie” também recebeu três indicações para Melhor Canção por “Dance the Night”, “I’m Just Ken” e “What Was I Made For”.

Também na disputa de Melhor Filme estão “Oppenheimer” e “Poor Things”, que receberam impressionantes 13 indicações cada, junto com “Killers of the Flower Moon”, que recebeu 12 indicações.

Completando a categoria de Melhor Filme estão “Ficção Americana”, “Maestro”, “Vidas Passadas”, “Saltburn”, “A Cor Púrpura” e “Os Remanescentes”.

Margot Robbie entregará o prêmio SeeHer a America Ferrera, enquanto James Mangold subirá ao palco para homenagear Harrison Ford com o prêmio Career Achievement.

Apresentadores adicionais incluem Abigail Spencer, Angela Bassett, Anthony Ramos, Ashley Madekwe, Awkwafina, Bella Ramsey, Brendan Fraser, Carla Gugino, Daniel Levy, David Duchovny, David Oyelowo, Donald Faison, Gael Garca Bernal, Giacomo Gianniotti, Jason Segel, Jenny Slate , Jessica Williams, John Krasinski, Jon Cryer, Kaley Cuoco, Ke Huy Quan, Mandy Moore, Meg Ryan, Natasha Lyonne, Nicholas Braun, Oprah Winfrey, Phil Dunster, Ramy Youssef, Sandra Oh e Vanessa Morgan.