Cronograma de pagamento do TANF da Flórida: Quando será feito o pagamento de fevereiro de 2024?

EUSe você for um dos 50.000 beneficiários do Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) em Flórida, você certamente deseja saber em que dia receberá seu próximo pagamento. Abaixo você encontrará o cronograma de pagamento para Fevereiro.

A dispersão dos pagamentos de fevereiro será feita entre os 1º e 28º do mês. Os destinatários receberão seus respectivos pagamentos dependendo dos dois últimos dígitos de seu número do processo.

Os primeiros pagamentos chegarão no dia 1º para destinatários com números de caso 00 a 03.

Pagamentos para o primeira semana será entregue de acordo com o seguinte cronograma:

04-06: 2º dia do mês

07-10: 3º dia do mês

11-13: 4º dia do mês

14-17: 5 do mês

18-20: 6 do mês

21-24: 7 do mês

Quanto o TANF paga na Flórida?

O valor que as famílias recebem depende de sua renda e do número de associados elegíveis ao programa. Uma família com apenas um membro elegívele cuja obrigação mensal de abrigo excede US$ 50 por mês receberá US$ 180.

O pagamento para uma família com três elegíveis membros que tenham obrigação de abrigo acima de US$ 50 por mês receberão US$ 303 por mês.

Destinatários do Programa de cuidador relativo receber US$ 242 para cada criança de 0 a 5 anos de quem cuida. Se as crianças tiverem entre 6 e 12 anos, o cuidador receberá US$ 249 por filho, e para dependentes entre 13 e 17 anos, o cuidador receberá US$ 298 por criança.