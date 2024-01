Cronograma dos playoffs da NFL de 2024: chave, datas e horários da rodada divisional da AFC e NFC

CCom o Tampa Bay Buccaneers mandando o Philadelphia Eagles para casa na noite de segunda-feira (32-9), o Rodada Wild Card da NFL chegou à sua conclusão. Restam apenas 8 equipes agora que entramos no Rodada divisionária. Green Bay Packers, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Detroit Lions, Houston Texans e Bucs lutarão por uma passagem para o Super Bowl LVII em Las Vegas, NV, em 11 de fevereiro.

Aqui está um guia completo e atualizado com resultados, datas, horários e canais de TV para cada rodada da pós-temporada da NFL.

Playoffs da NFL 2024: resultados do fim de semana do Wild Card

O Wild Card Weekend foi confuso, com surpresas notáveis. O Dallas Cowboys perdendo para o Green Bay Packers por 27-7 no intervalo (e depois perdendo por 48-32) levou o bolo. Enquanto o Cleveland Browns caiu pesadamente para um time texano liderado pelo novato CJ Stroud (45-14), foi outro choque em um fim de semana emocionante.

Marrons 14 – 45 Texanos

Golfinhos 7 – 26 Chefes

Steelers 17 – 31 Contas

Empacotadores 48 – 32 vaqueiros

Carneiros 23-24 Leões

Águias 9 – 32 Bucaneiros

Playoffs da NFL 2024: Rodada Divisional

A Rodada Divisional aumenta a aposta quando os times com melhor classificação, que foram dispensados ​​​​no Wild Card Weekend, entram na briga. Esta rodada contará com alguns dos jogos mais intensos e competitivos dos playoffs, enquanto as equipes lutam para manter vivos seus sonhos do Super Bowl.

Sábado, 20 de janeiro

Texans at Ravens, 16h30 horário do leste dos EUA – ABC | ESPN

Packers em 49ers, 20h15 ET-FOX

Domingo, 21 de janeiro

Buccaneers no Lions, 15h (horário do leste dos EUA) – NBC

Chefes em contas, 18h30 horário do leste dos EUA – CBS

O 49ers e Ravens enfrentam as sementes restantes mais baixas em suas respectivas conferências, Packers e Texans (respectivamente).

O quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, enfrentará o Chiefs na rodada divisional.Lynne SladkyPA

Campeonato Domingo

Os campeonatos de conferências AFC e NFC determinam quais equipes representarão suas respectivas conferências no Super Bowl. Esses jogos geralmente acontecem no último domingo de janeiro e são transmitidos pelas principais redes, oferecendo um espetáculo nacional de futebol de primeira linha.

Domingo, 28 de janeiro

Campeonato AFC, 15h ET (CBS)

Campeonato NFC, 18h30 horário do leste dos EUA (Fox)

Super Bowl LVIII

O clímax da temporada da NFL, o Super Bowl, não é apenas um jogo, mas um evento global. Realizada no primeiro domingo de fevereiro, a Super Bowl reúne os campeões da AFC e NFC para o confronto final.

O jogo é transmitido rotativamente entre as principais redes e apresenta apresentações no intervalo de alguns dos maiores nomes da música.

Domingo, 11 de fevereiro