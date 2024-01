Tele Filhotes de Chicago parecem preparados para garantir uma adição significativa à sua lista, supostamente chegando a um acordo com o canhoto do NPB Shota Imanaga em um contrato.

Após quase perder os playoffs em 2023, esta contratação marca sua segunda grande mudança na entressafra, sendo a primeira a aquisição do técnico Craig aconselha. Isso os posiciona como potencialmente a apenas um rebatedor impactante de solidificar seu status como candidatos à pós-temporada em 2024.

A partida inesperada de Marcus Stroman criou um vazio na rotação dos Cubs, deixando-os com titulares definidos em Kyle Hendricks, Justin Steelee Jameson Taillon (saindo de um ano desafiador).

Os novatos Jordan Wicks e o swingman Javier Assad apresentam possibilidades, mas contar com ambos para vagas de rotação pode ser irrealista, comprometendo a competitividade da equipe em 2024.

Como Imanaga se encaixará no Chicago Cubs?

A adição de Imanaga alinha os Cubs na direção certa, proporcionando três titulares acima da média na rotação do dia de abertura e flexibilidade para as vagas restantes. Os Cubs podem explorar vários cenários, esperando o ressurgimento de Taillon, Assad abordando sua vulnerabilidade de home run ou Wicks melhorando seu repertório de arremessos. Esta abordagem evita a dependência precária dos três factores em simultâneo, estabelecendo uma base mais realista para o desempenho da equipa em Abril.

Enquanto Drew Smyly continua a ser um titular de emergência, o seu papel deverá ser limitado. Hayden Wesneski pode disputar uma vaga de rotação, mas seus pontos fortes podem ser mais adequados para o bullpen. A contratação de Imanaga também permite que os melhores arremessadores Cade Horton e Ben Brown se desenvolvam em seu ritmo, criando potencialmente um problema agradável para os Cubs se estiverem prontos no meio do ano.

Preocupações sobre ImanagaA mecânica de arremesso de Ian, particularmente sua tendência de se interromper na aterrissagem e girar com o calcanhar dianteiro, pode expô-lo a rebatedores destros. Ajustes como ficar mais online e utilizar o divisor contra destros podem resolver esse problema. Apesar dessa preocupação, os atributos de Imanaga, como sua bola rápida de alto giro e seu divisor eficaz, o posicionam como um titular de rotação intermediária com vantagens significativas.

Os Cubs, que tiveram prevenção de corrida média da liga no ano passado, perderam Stroman, mas ganharam Imanaga, potencialmente fortalecendo seu arremesso. No entanto, eles ainda precisam garantir pelo menos um taco de impacto para compensar a saída do Cody Bellinger. Embora a agência gratuita seja uma opção, o robusto sistema agrícola dos Cubs os posiciona bem para negociações potenciais para adquirir a peça ofensiva que falta. Se conseguirem adicionar um taco de qualidade, os Cubs poderão se tornar candidatos confiáveis ​​aos playoffs, projetando alcançar vitórias por 85-88. A atualização gerencial, juntamente com melhores aquisições de jogadores, sinaliza o compromisso dos Cubs com a disputa na próxima temporada.