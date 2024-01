Cuidado, Travis Kelce: conexão entre Taylor Swift e Andy Reid revelada após Chiefs derrotar Ravens

Tele Chefes de Kansas City estão indo para o Super Bowl ainda denovo. Taylor Swift observado de uma suíte em Baltimorede Estádio do Banco M&T como namorado Travis Kelce ajudou o Chefes para um Vitória por 17-10 sobre o Corvos em um intenso jogo do campeonato AFC. Depois do jogo, Rápido foi até o campo para dar um beijo com Kelce e comemorar a segunda aparição consecutiva de seu time adotivo no Super Bowl.

Mas Swift também fez questão de apontar – literalmente – outro arquiteto de Cidade de Kansassucesso dinástico, um momento que mostrou quão experiente um NFL fã que a superestrela pop se tornou desde que começou a namorar o irmão mais novo Kelce no ano passado.

Swift aponta para Reid – e Reid aponta de volta

Num momento alegre durante o Troféu Lamar Hunt apresentação, Swift e treinador principal Andy Reid compartilhou uma interação fofa, emblemática de uma forte conexão que se formou entre os dois – e em grande parte foi descoberta. Os dois apontaram um para o outro em reconhecimento à impressionante conquista dos Chiefs – um quarto campeonato de conferência em apenas cinco anos.

Reid não tem sido frequentemente questionado sobre o impacto de Swift em sua equipe, mas ele claramente não vê a estrela pop como uma distração para Kelce, Patrick Mahomes, ou qualquer outro jogador de Kansas City. Os Chiefs permaneceram focados em seu objetivo de se repetirem como campeões do Super Bowl – e agora estão a 60 minutos de fazer exatamente isso.

Um recorde impressionante estendido

Tornou-se cada vez mais claro que Swift tem sido o “amuleto de boa sorte“para os Chiefs de 2023 – e os fãs de Kansas City devem estar entusiasmados com o que pode acontecer em Las Vegas se o “Farsa“compositor comparece Super Bowl LVIII No tempo de duas semanas.

A vitória dos Chiefs em Baltimore trouxe seu recorde para 9-3 em jogos que Swift participou nesta temporada – incluindo todos os três AFC jogos dos playoffs, com dois deles acontecendo fora de Estádio Ponta de Flecha. A presença de Swift não teve uma correlação direta com o sucesso talvez inesperado de Kansas City na pós-temporada, mas os jogadores do Chiefs gostaram de tê-la por perto – e pode haver ainda mais para comemorar em Estádio Allegiant em 11 de fevereiro.