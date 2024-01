Curta-metragem de Richard Simmons, de Pauly Shore, estreia em Sundance

Pauly Costade Richard Simmons curta lançado ontem à noite … e Simmons stans reconhecerá o momento em que se baseia – além de ter uma ideia de como será o longa-metragem.

PS estreou “The Court Jester” em Sundance, e ele se transformou em Simmons para o papel – ele se parece muito com ele com o cabelo, regata e shorts na altura da coxa… e além disso, Shore escolheu um viral momento da vida de Richard.

O curta – e não a cinebiografia completa que ele está fazendo – abre com um assistente de produção nos bastidores de um programa apresentado por uma mulher que parece e soa como Ellen Degeneres … quando Richard é chamado ao palco.

O Richard de Pauly aparece com muita energia, correndo na frente do público, o suor escorrendo pela testa… uma reconstituição clara da aparição de Richard em “Ellen” há mais de uma década.

Confira… Richard pula tão rápido que as câmeras mal conseguem acompanhar, empurra o mesmo DVD e até finge ser uma máquina de exercícios que Ellen pode usar – arte imitando a vida levada ao extremo!!!



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Pauly também está exibindo seu talento de atuação nos momentos mais discretos – tendo uma conversa franca com o PA desde o início do curta enquanto come um donut granulado.

Shore está claramente tentando ser bastante respeitoso com Richard… apoiando-o com uma luz angelical enquanto ele revela conhecimento sobre o jovem membro da tripulação de “Ellen” – embora, neste ponto, Richard provavelmente não esteja participando do próximo filme biográfico de Pauly.

Como informamos… Richard – que não fala mais em público – saiu e criticou o filme de Pauly… basicamente dizendo que ele não deu sua permissão ou bênção ao projeto de Shore.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Quando nós conversei com Pauly sobre isso … ele disse que tem esperança de que Richard mude de ideia, mas ele está avançando com o projeto, quer receba a aprovação do guru do fitness ou não.