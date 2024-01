Custo dos anéis do Super Bowl: Quanto valem os anéis do Super Bowl?

Aalém de tocar no Troféu Lombardi, todo o pessoal da NFL sonha em colocar as mãos, ou dedos, em um anel da NFL, mas quanto eles valem? Quanto custam para fabricar?

O Super Bowl é um dos maiores eventos esportivos globais e ainda consegue atrair fãs não esportivos devido ao famoso show do intervalo que mostra o melhor do mundo da música.

Mas no final das contas, alguém tem que sair como o vencedor e, no processo, ganhará um anel para guardar para sempre e é muito caro de fazer, embora o custo exato seja secreto.

Portanto, embora não saibamos exatamente, pode-se estimar, e estima-se que estejam na região de cinco milhões de dólares por equipe. Isso varia dependendo de quão equipados eles estão, já que o 2015 Patriotas da Nova Inglaterra deu a todos anéis com 205 diamantes estimados em US$ 36.000 cada, ou seja, US$ 5,5 milhões.

Quando estão no mercado de licitações, os fãs podem oferecer até US$ 100 mil para possuir um pedaço da história e Roberto Kraft até conseguiu açoitar um por um milhão de dólares, com os lucros indo para instituições de caridade.

Quem tem mais anéis do Super Bowl de todos os tempos?

No que diz respeito aos jogadores, é Tom Brady. Considerado um dos maiores zagueiros e maiores jogadores da história da NFL Brady ganhou vários Super Bowls ao longo de sua carreira.

Ele alcançou seis vitórias no Super Bowl com o Patriotas e depois garantiu outro com o Bucaneiros de Tampa Bay no Super Bowl 2020 após encerrar uma breve aposentadoria logo depois Bill Belichick considerou-o excedente às necessidades.

Belichick tem o maior número de anéis de qualquer treinador, com oito anéis entre 1986 e 2018, o que o torna considerado o maior treinador de todos os tempos, embora agora esteja sem organização.

A maior parte de seu sucesso veio quando atuou como treinador principal do Patriotas da Nova Inglaterra e ganhou seis Super Bowls com o time antes de sair no final da temporada 2023/24 da NFL. Sob Belichicka liderança do Patriotas venceu em 2001, 2003, 2004, 2014, 2017 e 2018.