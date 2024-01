D3 Pagamentos ABRE VAGAS em OITO cidades

A D3 Pagamentos, companhia especialista em soluções de pagamento, oferecendo serviços inovadores e eficientes para atender às necessidades de transações financeiras de seus clientes, está com inúmeras oportunidades vagas no presente momento. Caso queira começar 2024 com um novo emprego, veja a lista de cargos abertos:

Assistente de Web Designer – Sorocaba – SP – Efetivo: Compreensão de princípios de usabilidade e acessibilidade; Manter-se atualizado com as tendências de design web e tecnologias emergentes. Disposição para se adaptar a mudanças no setor;

Consultor (a) Externo – Alphaville/ Barueri – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Consultor (a) Externo – Barra da tijuca – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Consultor (a) Externo – Campinas – SP – Efetivo;

Consultor (a) Externo – Itu/ Indaiatuba – Itu – SP – Efetivo;

Consultor (a) Externo – Niterói – RJ – Efetivo;

Consultor (a) Externo – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Consultor (a) Externo – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Especialista em Mídias Sociais – Sorocaba – SP – Efetivo;

Especialista em Treinamento – Sorocaba – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Negócios – Interior de São Paulo – Sorocaba – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – São José do Rio Preto – SP – Efetivo: Planejamento diário. Prospecção de novos clientes. Negociação de condições comerciais. Relatório de visitas. Análise de KPI’s via Power B.I; Construir um relacionamento de confiança e excelência com os clientes;

Mais sobre a D3 Pagamentos

Contando mais detalhes sobre a D3 Pagamentos, podemos destacar que, em mais de 10 anos de atuação na indústria de meios de pagamento, já adquiriu expertise em aquisição e gestão de clientes.

Além disso, conseguiu de forma exponencial um crescimento relevante conquistando e fidelizando os clientes. Ao longo dos anos de atuação, já foram mais de 5,4 bilhões de transações feitas e mais de 24 mil clientes beneficiados.

O principal diferencial da D3 Pagamentos é o atendimento local presencial e personalizado, oferecendo suporte e acompanhamento durante cada etapa do crescimento dos os clientes.

Confira como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Como já foi possível verificar alguns detalhes das vagas da D3 Pagamentos, a inscrição acontece de forma bem tranquila e simples. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



