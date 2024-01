Dá para estudar fora com a nota do ENEM 2023?

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

O resultado do ENEM 2023 será divulgado em breve e, dessa maneira, os estudantes querem saber o que podem fazer com a nota. Saiba que existem diversas possibilidades no país, como o SISU, e também no exterior.

Se você está interessado em descobrir como estudar no exterior com a nota do ENEM, confira as informações que separamos para você no artigo de hoje. Vamos conferir!

Como estudar no exterior com a nota do ENEM 2023?

Inúmeras universidades no exterior aceitam a nota do ENEM como parte da candidatura de estudantes brasileiros. É o caso, por exemplo, de instituições nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra e na Irlanda.

Ficou curioso? Veja algumas opções de países e universidades para estudar no exterior com o resultado do ENEM.

Estudar fora com a nota do ENEM: Portugal

É claro que Portugal não poderia ficar de fora da lista: mais de 30 universidades portuguesas aceitam a pontuação do ENEM. Contudo, devemos destacar que você as universidades só aceitam o resultado do ENEM caso a prova tenha sido realizada ter há, no máximo, 3 anos antes da sua candidatura.

Veja algumas das instituições que aceitam o ENEM:



Universidade do Porto;

Universidade de Lisboa;

Instituto Politécnico de Viana do Castelo;

Universidade de Coimbra;

Universidade do Algarve.

Estudar fora com a nota do ENEM: Inglaterra

Além de Portugal, muitas universidades na Inglaterra também aceitam a nota do ENEM, como University of Bristol, Kingston University e University of Oxford.

Contudo, devemos destacar também que a nota do ENEM não é o suficiente para a aceitação nessas instituições: ela será acompanhada por outros elementos da sua candidatura, como nota obtida na prova de proficiências em inglês, histórico escolar e atividades extracurriculares.

Estudar fora com a nota do ENEM: Estados Unidos

Você também pode ingressar em uma universidade americana com a nota do ENEM. A New York University e a Temple University, por exemplo, são duas das instituições dos Estados Unidos que aceitam o exame.

No caso dessas universidades, a nota do ENEM pode ser usada como parte da sua candidatura. Mas, você também será avaliado com base em outros critérios, como as redações (essays) e o seu histórico escolar.

Estudar fora com a nota do ENEM: Irlanda

As universidades da Irlanda também aceitam a nota do ENEM, como a University College Cork.

Mas, fique atento: essa instituição possui alguns critérios específicos para o uso da nota do ENEM, como ter cursado ao menos um ano em uma instituição de nível superior e ter obtido, no mínimo, média de 7.

ENEM 2023: quando o resultado será divulgado?

Conforme o anúncio oficial do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o resultado da prova do ENEM 2023 será divulgado no dia 16 de janeiro. A data de divulgação das notas foi confirmada pelo Inep na última sexta-feira, 05 de janeiro.

No dia 16 de janeiro, os candidatos que participaram do ENEM poderão consultar as notas obtidas nas cinco provas que compõem o exame. Além disso, os candidatos poderão consultar a nota de redação no dia 16 de janeiro, mas o espelho da prova será divulgado para todos os estudantes no mês de março.

Não sabe como acessar a sua pontuação? Veja o passo a passo a seguir para consultar o resultado do ENEM 2023 no dia 16 de janeiro: