Dak Prescott envia mensagem para CeeDee Lamb que divide os fãs

Dak Prescott fez uma afirmação ousada ao seu companheiro Dallas Cowboys jogador ofensivo declarando CeeDee Cordeiro para ser o melhor wide receiver de toda a NFL.

Escolha de primeira rodada no Draft da NFL de 2020, o jogador de 24 anos explodiu ao longo de 2023, fazendo 122 recepções de 168 alvos para 1.651 jardas e 10 touchdowns, com dois touchdowns corridos de 106 jardas corridas e três fumbles.

Celebração viral do Dia de Ação de Graças de Dak Prescott: come uma perna de peru após o touchdown dos Cowboys

Isso atraiu muita atenção e elogios e desta vez o homem que jogou a bola para ele adicionou sua própria voz à mistura antes do confronto da Semana 18 com o Comandantes de Washington.

“Desde o dia em que ele apareceu,” Prescott disse ao The Athletic, de quando Cordeiro tornou-se elite. “Acho que ele emergiu como talvez o melhor recebedor da liga neste momento.”

É uma declaração ousada de Prescottque ganhou o MVP grita em 2023, com Monte Tyreekexcelente temporada para o Golfinhos de Miami rivalizando Cordeiroé para o Vaqueiros.

Colina postou 112 recepções de 158 alvos para 12 touchdowns e 1.717 jardas, o que supera estatisticamente Cordeiro em termos de recebimento, embora Colina tem 29 anos e foi convocado quatro anos antes, por isso é mais experiente.

Novo contrato de Lamb

Apesar de ter sido contratado para 2024/25 com um salário base de US$ 17 milhões, de acordo com Spotrac.com, é provável que o Vaqueiros irá rehipotecar seu futuro a fim de prendê-lo no longo prazo, especialmente porque rivais como o Chefes de Kansas City estão lutando com os receptores.

Mas Cordeiro não está focado nisso por enquanto, ele está focado em conseguir os líderes da NFC East, empatados com o mesmo recorde do Filadélfia Eaglespara o Super Bowl em fevereiro.

“Idealmente, sim, com certeza,” Cordeiro disse sobre ser bem pago, para o The Atheltic. “No final de tudo, tenho um objetivo em mente: conseguir um anel.

“No final disso, começaremos a conversar sobre todo o resto. Estou focado nisso e então começaremos aquilo.”