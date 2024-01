Dak Prescott se esquece dos Cowboys e aproveita o chá de bebê da filha

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott e sua namorada, Sarah Jane Ramos, recentemente compartilhou a alegre notícia de que está esperando seu primeiro filho, uma menina. O casal, que optou por manter o nome em segredo até a chegada da filha, comemorou com um lindo chá de bebê. O evento foi adornado com uma abundância de rosa, flores, balões e momentos emocionantes.

Num gesto comovente, os convidados foram presenteados com pequenos buquês como forma de agradecimento por terem participado da celebração. O local foi adornado com uma longa mesa rosa embelezada com requintados arranjos florais e almofadas em formato de coração para os hóspedes relaxarem. Um grande arco de balões rosa deu as boas-vindas aos convidados, dando o tom da alegre ocasião.

Referindo-se à filha como “MJ” nas legendas e conversas, o casal sugeriu suas possíveis iniciais, acrescentando um elemento de antecipação à celebração. O gesto carinhoso reflete a emoção e a vontade do casal em receber o seu pequeno.

O casal havia revelado inicialmente a gravidez por meio de uma série de fotos de maternidade compartilhadas por Ramos em sua página do Instagram em novembro. O Dallas Cowboys o quarterback revelou mais tarde que sua filha deve chegar em março de 2024, aumentando a expectativa e o entusiasmo em torno deste novo capítulo em suas vidas.

Dak antecipou um ótimo ano

Conhecido por manter sua vida pessoal privada, o reconhecimento público e a resposta afetuosa de Prescott à postagem de colagem de Ramos no Instagram recapitulando seu ano “mágico” foi um raro vislumbre de sua jornada pessoal. Em sua resposta, Prescott expressou seu amor por Ramos e anteciparam um ano ainda melhor com a chegada da filha.

Ramos também acessou o Instagram para refletir sobre o ano passado, compartilhando fotos inéditas dela e de Prescott. Sua legenda sincera resumiu a alegria e o amor que eles experimentaram ao longo do ano, preparando o cenário para um ano ainda mais notável.

O reconhecimento cativante de Prescott de que 2023 foi o melhor ano de sua vida, juntamente com sua expectativa por um 2024 ainda maior com a chegada de sua filha, mostra o profundo entusiasmo e prontidão do casal para esta nova fase em suas vidas.

Enquanto aguardam ansiosamente o nascimento de sua filha, Dak Prescott e Sarah Jane Ramos continuam a irradiar alegria e amor, abraçando a jornada rumo à paternidade com o coração aberto e um sentimento de profunda expectativa.