Dallas Cowboys contrata La’el Collins para treinar o elenco, aumentando a profundidade da linha ofensiva

Tele Dallas Cowboys fizeram uma adição familiar à sua escalação, com relatórios indicando que eles estão assinando o right tackle La’el Collins para seu time de treino. A mudança ocorre depois que Collins treinou com a equipe na terça-feira, de acordo com a NFL Media.

Collinsque já passou seis temporadas com os Cowboys, é conhecido por ser uma peça-chave em uma das principais linhas ofensivas da liga, alinhando-se ao lado Zack Martin e Tyron Smith. Seu desempenho impressionante levou a uma extensão significativa de contrato de cinco anos no valor de US$ 50 milhões com Dallas em 2019.

No entanto, sua temporada de 2020 foi marcada por lesões, o que o manteve afastado dos gramados durante todo o ano. Além disso, ele enfrentou um revés em 2021, quando recebeu uma suspensão de cinco jogos por faltar a vários testes de drogas.

Após sua libertação antes da temporada de 2022, Collins assinou um contrato de três anos no valor de US$ 21 milhões com o Cincinnati Bengals. Apesar de ter sido titular em 15 jogos pelo Bengals na temporada passada, seu ano foi interrompido por uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que o impediu de participar dos playoffs do Cincinnati.

Ele está feliz por retornar a Dallas

“Os Cowboys sempre ocuparam um lugar especial em meu coração e estou animado por estar de volta ao time”, expressou Collins após seu retorno a Dallas. “Estou totalmente empenhado em contribuir para o sucesso da equipe e provar meu valor em campo mais uma vez.”

Aos 30 anos, Collins traz muita experiência e talento para a linha ofensiva dos Cowboys. Sua adição ocorre em um momento crucial, já que o armador esquerdo Tyler Smith sofreu recentemente uma ruptura na fáscia plantar, ressaltando a necessidade de maior profundidade na linha ofensiva do time.

Além de Collins, os Cowboys também receberam o ex-linebacker Damien Wilsonn para um treino na terça-feira. Wilson, escolhido na quarta rodada de 2015, foi titular em 22 jogos pelo Dallas antes de jogar pelo Chefes de Kansas City, Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers.

Os Cowboys enfrentaram desafios na posição de linebacker após Leighton Vander Eschausência devido a uma lesão no pescoço em outubro. Como resultado, eles se voltaram para Damone Clark e Markquese Bellum safety convertido, para assumir as responsabilidades do linebacker.