Damar Hamlin faz tatuagem nas mãos do coração um ano após parada cardíaca

Damar Hamlin está comemorando o aniversário de um ano de sua terrível parada cardíaca com uma nova tinta … tatuando um par de mãos de coração na nuca.

A segurança do Buffalo Bills aumentou Alexandre Brenes doze meses depois que ele quase morreu em um campo de futebol para terminar a peça… e como você pode ver, ficou incrível.

O jovem de 25 anos – que muitas vezes vomitava durante seu processo de recuperação – ficou obviamente emocionado com o produto final… ele posou para uma foto com o tatuador e até deixou um comentário na página de Brenes no Instagram também.