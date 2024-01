Dan Benson suspeita que não foi chamado de volta para ‘Wizards’ por causa da pornografia

TMZ. com

Alum de “Os Feiticeiros de Waverly Place” Dan Benson sabe que está sendo excluído da próxima reinicialização do programa do Disney Channel e diz que é perturbador, mas não chocante… devido às suas escolhas de carreira muito adultas.

Dan disse ao TMZ … ele está desapontado por não poder repetir o papel de Zeke Beakerman, e também reconhece que realmente não deixou aos chefes do programa nenhuma opção real de incluí-lo – tendo passado de estrela infantil a estrela pornô OnlyFans.

Ele vê as coisas totalmente do ponto de vista deles… nos dizendo que não seria razoável trazer de volta seu caráter saudável, enquanto ele também divulga todas as suas decisões arriscadas na vida pessoal.