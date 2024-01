Dan Campbell, de herói a vilão no Lions: os fãs não podem perdoá-lo por erros na carreira

Leões de Detroit treinador principal Daniel Campbell está enfrentando intensas críticas online após uma decisão ousada durante o jogo do campeonato NFC. Optando por tentar na quarta descida em vez de tentar um field goal que empatasse o jogo, os Leões perderam por 34-31 para o São Francisco 49ers.

Conhecido por suas jogadas agressivas, Campbell optou por manter o time de chute na linha lateral, mas os Leões não conseguiram converter, levando a uma virada. O 49ers aproveitou a oportunidade, marcando na posse de bola que se seguiu.

Reação dos fãs

Os fãs na internet não tiveram vergonha de zombar da decisão, e muitos acharam graça no resultado.

“Campbell merece ser demitido por não tentar um jogo no final do quarto período empatando com o FG. Nunca vi nada selvagem assim na minha vida”, disse um usuário do X.

Outro acrescentou: “Tenho que respeitar Dan Campbell por eliminar sozinho seu próprio time dos playoffs”.

Apesar de perder uma vantagem de 17 pontos no intervalo, Campbell não expressou arrependimento sobre sua estratégia agressiva.

“Eu me senti muito bem por termos convertido e ganhado impulso e não deixá-los jogar bola longa”, disse ele.

“Eles estavam sangrando o tempo todo, é isso que eles fazem, e eu queria recuperar a vantagem. É uma retrospectiva fácil e eu entendo. Eu entendo isso, mas não me arrependo dessas decisões e isso é difícil. não passou e não deu certo.

“Eu entendo o escrutínio que vou receber. Isso faz parte do trabalho, mas simplesmente não deu certo.”