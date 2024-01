Dana White: Kayla Harrison já fez teste reduzido para 135 libras, sem dúvida antes da estreia no UFC 300

Kayla Harrison terá que perder muito peso antes de estrear no octógono no UFC 300, mas Dana White não está se preocupando.

A bicampeã olímpica de ouro no judô e bicampeã do PFL assinou contrato com o UFC em regime de free agency e fará sua primeira aparição na luta contra Holly Holm no dia 13 de abril. peso galo – categoria em que ela nunca lutou antes e já afirmou inúmeras vezes que seria uma jornada árdua se ela tentasse reduzir o peso.

Bem, a CEO do UFC não tem preocupações reais, especialmente depois de revelar durante uma sessão do Instagram Live que Harrison já passou por vários cortes de testes e que o UFC 300 não será a primeira vez que ela realmente atingirá o limite do peso galo.

“Ela já fez 135 algumas vezes”, disse White na noite de quarta-feira.

Harrison disse anteriormente ao MMA Fighting que manteve a porta aberta para uma possível luta no peso galo, mas reconheceu que não seria fácil.

“Quero dizer, 135 vão me desafiar de maneiras como se eu tivesse que perder um pedaço de mim para poder lutar até 135 libras”, disse Harrison em novembro passado. “Acho que apenas estruturalmente carrego muitos músculos. Já estou meio magro, então vou ter que perder músculos. Vou ter que mudar todo o meu estilo de vida. Quer dizer, eu já fiz isso para lutar aos 145.

“É uma loucura o que acontece quando você cuida do seu corpo, se alimenta bem, dorme e se recupera. Eu era um idiota quando era mais jovem. Mas tenho fé que tudo o que deveria ser, será.”

Se Harrison quisesse lutar no UFC, passar para 135 libras era realmente sua única opção.

A promoção efetivamente encerrou o peso pena feminino depois que Amanda Nunes anunciou sua aposentadoria em junho passado e abriu mão do título até 145 libras. A categoria de peso realmente não existia no UFC a não ser algumas lutas aqui ou ali para continuar alimentando Nunes com candidatos.

Depois que ela se aposentou, o UFC simplesmente fechou a porta para promover essas lutas.

Na verdade, Harrison só lutou no peso pena uma vez em sua carreira – uma breve passagem de uma luta com o Invicta FC durante a pandemia global – mas fora isso ela passou a maior parte de suas lutas pesando 155 libras. Na verdade, Harrison ganhou ambas as medalhas de ouro nas Olimpíadas com 78 quilos, o que significa pouco menos de 172 libras.

Agora ela vai cair para 135 libras em sua estreia, quando enfrentará um ex-campeão em Holm em uma luta marcante no histórico card do UFC 300 em abril.