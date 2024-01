Dana White revela que Sean Strickland venceu no UFC 297, mas não planeja revanche imediata

Sean Strickland perdeu na decisão dividida em sua batalha contra Dricus du Plessis na luta principal do UFC 297, mas o CEO do UFC, Dana White, acredita que ele mereceu a vitória.

White reconheceu que a luta de cinco rounds foi extremamente acirrada e os dois lutadores definitivamente tiveram seus momentos. Ele não tira nada de du Plessis pelo esforço, mas se fosse marcar a luta, Strickland deixaria Toronto com o título dos médios do UFC ainda na cintura.

“Estávamos apenas olhando como a mídia havia marcado isso e bem no meio”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 297. “Eu estava com 2 a 2 na última rodada e pensei que Strickland venceu a última rodada. Os caras que estavam sentados na mesma mesa entendiam o contrário. Foi uma luta acirrada.”

Strickland começou a luta forte com um soco de chumbo que causou muitos castigos, mas du Plessis resistiu à tempestade e depois causou danos durante a sangrenta batalha de ida e volta.

White elogiou o desempenho de Strickland, principalmente em relação à sua melhor arma nos pés, que também desempenhou um papel importante na conquista do título em setembro passado.

“Achei que Strickland esteve ótimo nas duas primeiras rodadas”, disse White. “O golpe foi lindo pra caralho. Não se vê golpes assim no MMA. O jab fez o que deveria fazer. Ambos [du Plessis’] os olhos estavam inchados e fechados. Ele desacelerou no terceiro e no quarto, [and] du Plessis continuou avançando e depois começou a misturar quedas e socos.”

No final das contas, White sentiu que a luta realmente se resumia aos cinco minutos finais, e todos os três juízes concordaram que Strickland venceu aquele round.

“Eu já estava na quinta rodada, e esta é a rodada para ver quem quer”, disse White. “Os dois começaram a aumentar um pouco. É apenas uma daquelas lutas acirradas, mas eu também sou um desses caras que acredito que você tem que acreditar no campeão.”

Apesar de seus sentimentos sobre a decisão, White não chorou nem sentiu que du Plessis não merecia comemorar sua vitória ao se tornar o novo campeão dos médios do UFC. Também é seguro dizer que du Plessis discordou da avaliação de White depois de saber que o CEO do UFC marcou a luta para Strickland.

“Só para constar, há algumas pessoas que acham que eu perdi a luta?” du Plessis disse na coletiva de imprensa pós-luta. “Dana disse [I lost the fight]? Bem, touros, merda.”

Imediatamente após sua vitória, du Plessis não perdeu tempo criticando o ex-campeão Israel Adesanya, depois que eles deveriam se enfrentar no ano passado. Infelizmente, du Plessis sofreu uma lesão que o impediu de competir e foi Strickland quem ocupou o seu lugar, aproveitando ao máximo.

Não há como dizer ao certo se o UFC mudará de direção em direção a du Plessis x Adesanya a seguir, mas é definitivamente possível, especialmente com Strickland provavelmente de volta à linha como candidato novamente.

Independentemente de como ele marcou a luta ou de como a luta principal do UFC 297 terminou em decisão dividida, White admitiu que é altamente improvável que Strickland veja du Plessis novamente imediatamente.

“Eventualmente, esses dois acabarão brigando novamente, tenho certeza”, disse White. “Mas não estamos pensando em uma revanche imediata no momento.”