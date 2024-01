Dana White zomba do retorno de Ronda Rousey, Georges St-Pierre ou Brock Lesnar para o UFC 300

O UFC 300 será um card enorme, mas nunca houve planos para o retorno de ex-estrelas para o evento histórico no dia 13 de abril.

É o que diz o CEO do UFC, Dana White, que prometeu que o matchmaking para esse card ainda está acontecendo. Ele disse que várias outras lutas marcantes deverão ser adicionadas, mas a promoção nunca procurou nomes como Ronda Rousey, Georges St-Pierre ou Brock Lesnar para fazer um retorno surpreendente.

De volta ao UFC 200, Lesnar voltou ao esporte após uma longa paralisação, mas White acrescentou uma opção como essa que nunca foi explorada.

“Ronda não vai voltar”, disse White Sportsnet no Canadá. “GSP não vai voltar. Brock Lesnar tem cerca de 45 anos ou está chegando aos 50. Nenhuma dessas ligações foi feita.

Considerando a importância do evento, é fácil imaginar que o UFC faria de tudo para construir o card. Infelizmente, muitos dos nomes dessa lista já estão aposentados ou fora de competição há vários anos.

Rousey competiu pela última vez em 2016, quando sofreu a segunda derrota consecutiva por nocaute antes de deixar o UFC para seguir carreira no wrestling profissional. Ela recentemente saiu da WWE no final de seu contrato, mas continua ocupada criando sua família e continuando a atuar no ringue de luta livre no circuito independente.

Quanto a St-Pierre, sua luta mais recente aconteceu em 2017 e, aos 42 anos, ele deixou claro que seus dias de luta ficaram para trás. O mesmo vale para Lesnar, que completará 47 anos em julho.

White diz que esse tipo de luta nunca foi cogitada, mas promete que o UFC 300 corresponderá às expectativas, principalmente no que diz respeito à profundidade do evento.

Já há uma luta pelo título entre o campeão peso palha Zhang Weili e Yan Xiaonan, e espera-se que mais campeonatos sejam disputados naquela noite. Somando-se a isso, o UFC 300 já conta com sete ex-campeões, e parece que há mais por vir antes que os matchmakers terminem.

“Não acho que haverá algo fora do comum”, disse White. “Este será apenas um tipo de cartão que nunca fizemos antes. Cada luta é uma luta imperdível.”

White não disse quando anunciaria mais lutas para o UFC 300, mas tem divulgado informações constantemente nas últimas semanas. No momento, o UFC 300 ainda não tem evento principal, então essa é sem dúvida a maior vaga a ser preenchida no futuro próximo.