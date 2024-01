Daniel Cormier zomba dos últimos insultos de Jon Jones: ‘Não estou amargo’

Daniel Cormier não está deixando Jon Jones dar a última palavra.

Na última troca de idas e vindas entre os rivais de longa data, Cormier e Jones discutiram sobre suas reputações no UFC e seus respectivos legados. Cormier sugeriu que Jones era um “mau funcionário” depois que uma recente divulgação de documentos judiciais revelou uma série de mensagens de texto de 2014 entre o ex-presidente do UFC Lorenzo Fertitta e o futuro CEO do UFC, Dana White, nas quais eles tinham palavras rudes para Jones. Em vários pontos, eles se referem a Jones como um “canalha”, um “punk” e um “idiota”.

Jones respondeu a Cormier, chamando-o de “amargo” devido a Jones tê-lo vencido duas vezes (a segunda vitória foi revertida para sem competição quando Jones falhou em um teste de drogas) durante suas carreiras. Cormier respondeu a Jones em seu podcast, dizendo que não estava necessariamente falando sobre Jones em particular, mas mesmo que estivesse, não tinha nada a ver com qualquer problema pessoal.

“Você sabe o que é mais louco para mim em toda essa situação com Jones?” Cormier disse. “Se eu pudesse dizer 100 coisas positivas sobre ele, ele se apegaria às coisas negativas. Mas eu não estava falando diretamente sobre ele. Eu estava falando sobre negócios, você tem funcionários em suas empresas, às vezes as coisas dão errado com os funcionários e você fala coisas ruins. Alguém está sendo um mau funcionário, você diz coisas ruins. Esse foi o meu argumento.

“Então recebo inúmeras notificações de que Jones disse: ‘Nunca deixe um ‘mau funcionário’ bater em você e tirar tudo de você duas vezes. Evidentemente, isso o deixará amargurado por muito tempo. Gente, mesmo que ele tenha vencido as duas lutas, naquele momento, isso não muda o que eu diria. Sou pago para fazer um trabalho, sou pago para conversar e tentar entender ou dar a vocês uma visão interna do que está acontecendo no MMA. Mesmo que ele tenha vencido as duas lutas, isso não muda o que aconteceu na luta com Dan Henderson. Isso não muda as coisas que aconteceram no UFC 200. Não muda todos os motivos pelos quais Dana saiu.”

Cormier argumentou ainda que rivalizar com Jones seria inútil, uma vez que não pode haver recompensa para qualquer rivalidade. Os dois já se enfrentaram em duas lutas de destaque pelo título dos meio-pesados ​​​​no UFC 182 e no UFC 214.

Embora Cormier tenha se aposentado em 2020, Jones continua um competidor ativo e atualmente detém o título dos pesos pesados ​​do UFC. Isso é um sinal para Cormier de que, apesar de quaisquer dores de cabeça que Jones possa causar ao UFC – Jones teve vários problemas legais fora do octógono – seu desempenho no octógono supera tudo.

“Eu também disse muitas coisas boas sobre ele”, disse Cormier. “Eu também disse que embora ele tenha feito todas essas coisas, o UFC não poderia se dar ao luxo de se livrar dele porque ele é muito valioso. Ele é muito importante. Portanto, embora às vezes possa haver amargura, possa haver raiva, possa haver todas essas coisas, ele sempre estará seguro porque é muito importante. Onde estava a resposta a isso?”

Além de não ter conseguido vencer Jones, Cormier tem pouco do que se arrepender de sua carreira. Ele ganhou títulos do UFC nos meio-pesados ​​e pesados, detém vitórias notáveis ​​sobre Stipe Miocic, Anderson Silva, Anthony Johnson, Frank Mir, Dan Henderson e Alexander Gustafsson, e é um elemento básico da equipe de transmissão pay-per-view do UFC.

Cormier nem sequer lamenta que Jones tenha falhado nos testes de drogas, pois está confiante de que enfrentou vários oponentes que usavam drogas para melhorar o desempenho.

“Eu nunca disse que ele seria um mau funcionário para sempre”, disse Cormier. “Eu disse naqueles momentos que provavelmente foi ruim. Mas então ele responde de uma forma como se eu estivesse amargurado.

“Eu não estou amargo. Estou bem com tudo. Estou bem com tudo. Sou eu quem diz: ‘Claro, você venceu a luta’, porque não acho que ele seja a única pessoa na minha vida com quem lutei que usava esteróides. Eu não acredito nisso. Provavelmente há muitos caras com quem lutei ao longo da minha carreira que usaram esteróides. Eu simplesmente não venci ele, não consegui vencê-lo. Independentemente do que ele estivesse fazendo, eu não poderia vencê-lo. Essa é a minha realidade e estou bem com isso.”