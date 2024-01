Daniel John Valtier: Quem realmente é o perseguidor de Shakira?

News sobre Shakira o paradeiro e a vida privada são amplamente divulgados e comentados, mas agora, um episódio envolvendo seu perseguidor oferece uma palavra de cautela. Embora as autoridades de Miami tenham agido oportunamente e conseguido controlar a situação, a preocupação permanece no ar.

O sujeito, identificado como Daniel João Valtier, chegou depois da meia-noite na casa do cantor colombiano na citada cidade da Flórida. Embora não tivesse contato com ela, foi preso porque indicou que sua ideia era abordá-la, argumentando que ela era sua esposa.

As citações mais marcantes de Shakira em sua entrevista na Billboard

A Polícia de Miami realizou a prisão e ele foi levado para audiência com um juiz, que ao invés de resolver o assunto, acabou gerando novas preocupações. O homem manteve o seu lado da história, alegando que o ex-companheiro de Gerard Piqu realmente era sua esposa e que ele teve contato com ela e sua família.

O que se sabe sobre Daniel John Valtier, o perseguidor de Shakira preso em Miami?

Tirando o fato de ter chegado na casa de ‘Shaki’, o que já é uma situação grave e delicada, as coisas já estavam fermentando há meses. O homem de 56 anos deu a entender que o relacionamento deles era real e até afirmou que falou sobre o filhos do cantor, Milan e Sasha, que ela divide com o ex-jogador de futebol do Barcelona.

Isso ficou conhecido em outubro de 2023, mas segundo relatos da imprensa americana, as coisas pioraram com suas postagens no Instagram. Primeiro, ele enviou presentes para ela, incluindo vinhos, chocolates e itens sentimentais, entre os últimos dias de 2023 e os primeiros dias do ano novo.

Os conselheiros de Shakira se comunicaram com o homem, pedindo para ele parar de fazer esse tipo de postagem e esclarecendo a situação. Apesar disso, ele continuou a contatá-la e intensificou seus esforços quando apareceu na casa dela.

Após a prisão e na audiência que ocorreu alguns dias depois, Valtier continuou com sua história. Embora o juiz tenha tentado fazê-lo recobrar o juízo e explicar seu comportamento, ele se manteve firme – levando-o a uma ordem de restrição e fiança de US$ 100.000.

O juiz declarou: “Os US$ 50.000 não são suficientes para proteger a comunidade e, em particular, esta vítima. Vou aumentar a fiança para US$ 100.000 porque sinto que devo fazê-lo com a ordem de afastamento.

Antecedentes preocupantes do perseguidor de Shakira

Embora Valtier mora em El Paso, Texasa mais de 2.600 quilômetros de Miami, ele fez esse trajeto para chegar à casa de Shakira.

Ele também tem antecedentes criminais que o levaram à prisão em El Paso em 1988. Em sua ficha há acusações por drogas, agressão agravada e direção sob efeito de álcool.

Ele também foi preso em 2019 por arrombamento e invasão, então o risco que representa para a família do colombiano é genuíno, mas eles estão seguros agora que ele está preso.